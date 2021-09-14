Квартальные продажи Oracle выросли на 3,8% до 9,73 млрд долл.

14 сентября 2021 г., 17:05

+11

голос Tweet

Компания Oracle подвела итоги первого квартала своего 2022 финансового года, который завершился 31 августа.



Сообщается о том, что продажи за отчетный период выросли в годовом сопоставлении на 3,8% до 9,73 млрд долл. Биржевые аналитики ожидали показатель на уровне 9,77 млрд долл.



Как отмечает Bloomberg, квартальная выручка Oracle растет уже пять кварталов



Чистая квартальная прибыль выросла на 9%, до 2,46 млрд долл.



Oracle заявила, что направления IaaS и SaaS уже приносят 25% квартальной выручки.



По словам генерального директора Сафры Катц, выручка Oracle Cloud Infrastructure (OCI) в первом квартале выросла на 80%. В прошлом квартале основатель и технический директор Oracle Ларри Эллисон заявил, что примерно половина рабочих нагрузок в OCI приходится на Oracle Database.



Выручка Oracle [email protected] в первом квартале выросла на 44%. Этот гибридный продукт эффективно переносит все общедоступные облачные сервисы Oracle непосредственно в центры обработки данных клиентов.



Доход от облака Fusion ERP вырос на 32%, а от NetSuite ERP - на 28%.



В разбивке по сегментам доходы от облачных услуг и поддержки лицензий в первом квартале выросли на 6% и достигли 7,4 млрд долл.. В этой категории облачные сервисы приложений и поддержка лицензий принесли 3,04 млрд долл., что на 8% больше, чем год назад.



Доходы от облачных и локальных лицензий снизились на 8% до 813 млн долл. продажи оборудования составили 763 млн долл., тут сокращение на 6%. Услуги принесли 781 млн долл., увеличившись на 8%.



«Банки и здравоохранение станут двумя крупнейшими вертикалями Oracle в будущем», - заявил Ларри Эллисон.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!