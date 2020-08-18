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Эффективность современных квантовых вычислений составляет менее 3%

18 августа 2020 г., 11:55
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Эффективность современных квантовых вычислений составляет менее 3%

Два компьютерных ученых Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), Джейсон Конг (Jason Cong) и Даниэль Тан (Daniel (Bochen) Tan) показали, что существующие компиляторы квантовых программ мешают достижению квантовыми компьютерами оптимальной производительности. Их исследование свидетельствует, что путём улучшения квантовой компиляции добиться ускорения вычислений в 45 раз.

При частичной поддержке корпорации NEC ими создана серия эталонных квантовых схем с известными оптимальными размерами или глубиной (чем меньше размер/глубина, тем быстрее выполняются вычисления). Разработчики квантовых компьютеров смогут использовать их для улучшения инструментов проектирования, которые затем могли бы находить лучшую схему. С этой целью авторы выложили свои тесты под названием QUEKO в репозитории ПО с открытым кодом, GitHub.

Результаты прогонкки тестов QUEKO на четырех самых популярных квантовых компиляторах были представлены в посвящённой этому исследованию статье, которая вышла в журнале IEEE Transactions on Computers.

«Итоги недавних исследований группы профессора Конга так важны, поскольку они показали, что большинство современных реализаций квантовых схем, по всей вероятности, крайне неэффективны, а более оптимально скомпилированные схемы смогли бы выполнять гораздо более длинные алгоритмы (до потери данных из-за нарушения когерентности). Результатом может стать решение нынешними процессорами гораздо более интересных задач, чем те, что считались доступными для них до сих пор», — сказал Марк Гьюр (Mark Gyure), гендиректор Центра квантовой науки и техники UCLA.


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