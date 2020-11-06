Линейка Safetica теперь включает три продукта под разные потребности

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Компания Eset сообщает о выходе обновленного Safetica – DLP-решения для предотвращения потери данных. В версии Safetica 9.8 были добавлены новые возможности, а также теперь пользователям доступно три продукта, которые оптимизированы в соответствии с потребностями выявления и реагирования. Стоит отметить, что компания Safetica входит в Eset Technology Alliance, созданный для обеспечения надежной защиты данных пользователей на предприятии.
Новая продуктовая линейка включает:
- Safetica Discovery – комплексный аудит компании, включая улучшенное обнаружение конфиденциальных данных;
- Safetica Protection – управление, расследование и реагирование на инциденты безопасности данных;
- Safetica Enterprise – включает функционал Safetica Protection, возможность интеграции с FortiGate и SIEM, поддержку мультидоменной инфраструктуры, возможность корпоративного брендирования и пр.
Улучшенное обнаружение инцидентов:
- Выявление конфиденциальных данных по содержанию во время передачи в совместные сетевые папки;
- Выявление указанных типов файлов с помощью новых политик DLP на основе атрибутов файлов;
- Поддержка обнаружения меток в зашифрованных документах Azure Information Protection;
- Усовершенствованное распознавание передачи данных через каналы в macOS (например, при загрузке или отправке через мессенджеры).
Совершенствование расследования и реагирования предполагает создание теневых копий файлов, которые вызвали инцидент, для дальнейшего расследования, а также выявление и защиту файловых операций на портативных устройствах Windows (смартфоны и мультимедийные устройства).
Улучшенные возможности для корпораций:
- Safetica Mobile: новый режим «Полное управление» для Android устройств компании;
- Расширенное управление жизненным циклом пользователей и компьютеров Active Directory;
- Повышенная производительность серверной части и базы данных для сред крупных компаний;
- Расширенная поддержка мессенджеров (Zoom, Signal, Threema).
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