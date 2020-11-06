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Линейка Safetica теперь включает три продукта под разные потребности

6 ноября 2020 г., 14:45
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Линейка Safetica теперь включает три продукта под разные потребности

Компания Eset сообщает о выходе обновленного Safetica – DLP-решения для предотвращения потери данных. В версии Safetica 9.8 были добавлены новые возможности, а также теперь пользователям доступно три продукта, которые оптимизированы в соответствии с потребностями выявления и реагирования. Стоит отметить, что компания Safetica входит в Eset Technology Alliance, созданный для обеспечения надежной защиты данных пользователей на предприятии.

Новая продуктовая линейка включает:

  • Safetica Discovery – комплексный аудит компании, включая улучшенное обнаружение конфиденциальных данных;
  • Safetica Protection – управление, расследование и реагирование на инциденты безопасности данных;
  • Safetica Enterprise – включает функционал Safetica Protection, возможность интеграции с FortiGate и SIEM, поддержку мультидоменной инфраструктуры, возможность корпоративного брендирования и пр.

Улучшенное обнаружение инцидентов:

  • Выявление конфиденциальных данных по содержанию во время передачи в совместные сетевые папки;
  • Выявление указанных типов файлов с помощью новых политик DLP на основе атрибутов файлов;
  • Поддержка обнаружения меток в зашифрованных документах Azure Information Protection;
  • Усовершенствованное распознавание передачи данных через каналы в macOS (например, при загрузке или отправке через мессенджеры).

Совершенствование расследования и реагирования предполагает создание теневых копий файлов, которые вызвали инцидент, для дальнейшего расследования, а также выявление и защиту файловых операций на портативных устройствах Windows (смартфоны и мультимедийные устройства).

Улучшенные возможности для корпораций:

  • Safetica Mobile: новый режим «Полное управление» для Android устройств компании;
  • Расширенное управление жизненным циклом пользователей и компьютеров Active Directory;
  • Повышенная производительность серверной части и базы данных для сред крупных компаний;
  • Расширенная поддержка мессенджеров (Zoom, Signal, Threema).

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