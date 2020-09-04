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Новый чип Arm, Cortex-R82, ориентирован на «умные» накопители данных

4 сентября 2020 г., 13:45
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Новый чип Arm, Cortex-R82, ориентирован на «умные» накопители данных

Arm вчера анонсировала чип Cortex-R82, разработанный для нового поколения накопителей, которые будут не только хранить данные, но и помогать их обрабатывать.

Новая категория оборудования, так называемые вычислительные хранилища, сулит повышение скорости для чувствительных к задержкам рабочих нагрузок, таких как машинное обучение и аналитика в реальном времени.

Вместо того, чтобы отправлять информацию на отдельный чип для обработки и дожидаться результата, вычислительный накопитель обрабатывает её локально, используя встроенный контроллер.

Новый Cortex-R82 предназначен для использования в качестве такого контроллера. Он доступен в виде конструкции микросхемы, которую производители оборудования могут лицензировать и приспосабливать к своим потребностям.

По информации Arm, Cortex-R82 может быть содержать до восьми процессорных ядер, и по производительности вдвое превосходит предыдущий продукт R8. Возросшие возможности контроллера позволяют развёртывать внутри накопителя полноценный дистрибутив Linux вместе с приложениями.

Компании, планирующие запускать модели машинного обучения на своих накопителях, могут получить дополнительную производительность от Cortex-R82, оснастив его технологией машинного обучения Arm Neon. Арм говорит, что Neon увеличивает быстродействие нейронной сети до 14 раз по сравнению с предыдущим поколением R8.

Есть много потенциальных сценариев применения вычислительных накопителей, например, камеры наблюдения, которые используют ИИ-модели, выполняемые во флэш-памяти, для выявления потенциальных опасностей на стройплощадках. Arm также назвала более традиционные варианты использования, такие как ускорение баз данных, транскодирование видео и аналитика в реальном времени.


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