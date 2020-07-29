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Microsoft Family Safety доступно к загрузке для iOS и Android

29 июля 2020 г., 15:25
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Компания Microsoft представила новое приложение, которое поможет обеспечить безопасность членов семьи в цифровом и физическом мире. Решение позволяет защитить детей от нежелательного контента в интернете, установить лимит времени на использование игровых приложений, настроить уведомления по покупках, а также делиться информацией о местоположении с другими членами семьи.

Приложение поможет настроить ПК на Windows 10, консоли Xbox и устройства Android.

Каждую неделю родители и дети получают электронное письмо, содержащее основную информацию об интернет-активности ребенка, которая включает данные о времени использования устройств, количество посещенных веб-сайтов, историю поисковых запросов. На основе данной сводки можно развивать вместе с детьми здоровые цифровые привычки, прививая их с раннего возраста.

Как отмечается, в связи с переходом на дистанционное обучение использование устройств в образовательных целях стало необходимостью. Приложение позволяет устанавливать ограничения по времени для приложений, не связанных с учебой, и игр, благодаря чему обеспечивается гибкость: дети могут использовать свои устройства преимущественно для обучения, при этом количество времени, которое они могут потратить на другие приложения и игры, будет ограничено.

Приложение позволяет использовать поисковые и веб-фильтры для настройки списка разрешенных или заблокированных для детей сайтов. Функция работает в связке с браузером Microsoft Edge на Windows, Xbox и Android. Благодаря этому дети смогут более безопасно исследовать онлайн-пространство на любом устройстве.

Функция предоставляет возможность настроить получение уведомлений о совершении детьми покупок в Microsoft Store, а также необходимость одобрения операции перед покупкой. Это позволяет ограничить количество случайных покупок и прививать детям ответственные финансовые привычки.

Обмен местоположениями позволяет увидеть на карте последнее известное местоположение каждого члена семьи и сохранить любимые места, такие как "дом", чтобы легко увидеть, что все близкие находятся в безопасности.

Кроме того, на основе первой обратной связи после тестирования предварительной версии компания внесла ряд улучшений в приложение Microsoft Family Safety. Добавлена новая возможность блокировки или разблокировки определенных приложений. Приложение стало более доступным и инклюзивным: улучшен визуальный контраст, чтобы помочь пользователям с нарушениями зрения, и обеспечен дополнительный контекст для пользователей, использующих программы чтения с экрана. Увеличено количество интервалов дополнительного экранного времени, чтобы родители могли быстро отвечать на запросы о продлении. Теперь можно легко добавить 15 минут, 30 минут, 1 час, 2 часа или 3 часа дополнительного времени. Добавлена кластеризация местоположения, при помощи которой можно быстро увидеть количество людей, когда несколько членов семьи находятся в одном месте, и увеличить экран, чтобы понять, кто конкретно.

Microsoft Family Safety доступно к загрузке для платформ iOS и Android.


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