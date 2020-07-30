Huawei – впервые крупнейший вендор смартфонов

30 июля 2020 г., 13:06

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Новая знаменательная веха в развитии отмечена на переживающем не лучшие времена рынке смартфонов – на вершине рейтинга крупнейших вендоров появился новый лидер.



Согласно подсчетам Canalys, во второй четверти года Huawei отгрузила свыше 55,8 млн смартфонов, ухудшив, тем самым на 5% собственный результат годичной давности. Тем не менее, у многолетнего лидера рынка – Samsung – поставки провалились на 30% "YoY", до 53,7 млн устройств, вынудив, тем самым, опуститься на вторую ступеньку.



Huawei по-прежнему остается субъектом торговых ограничений со стороны правительства США, что находит свое отражение в объеме поставок на международные рынки. В частности, если за пределами Китая количество отгруженных в течение квартала смартфонов просело на 27%, то рынок Поднебесной освоил к прошлому году на 8% устройств больше. Как итог, на территории Китая теперь расходится свыше 70% смартфонов Huawei. Причем, после связанного с COVID-19 локдауна, на протяжении рассматриваемого периода в стране наблюдается резкое восстановление потребительского спроса, возобновляется производство.



В отличие от нового лидера, Samsung особо не представлена в Китае – под контролем вендора менее 1% локального рынка. В то же время, традиционно сильные для корейцев рынки сбыта, а именно бразильский, индийский, европейский и американский, существенно сузились на фоне пандемии COVID-19.

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