Honeywell и Cambridge Quantum улучшат квантовые вычисления

27 июля 2021 г., 14:35

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Приближающемуся слиянию Honeywell Quantum Solutions (HQS) и Cambridge Quantum (CQ) его участники предпослали три анонса важных свершений в технологиях квантовой информатики. В их числе процедура квантовой коррекции ошибок, новый рекорд квантового объёма и ускорение ПО для квантовой оптимизации.

Отсутствие возможности крупномасштабного исправления ошибок – сегодня одна из основных причин, по которым мы не можем создавать крупные отказоустойчивые квантовые компьютеры. Все существующие схемы коррекции требуют использования некоторого количества физических кубитов (от пяти до тысячи и более) для создания одного надёжного вычислительного кубита. При таком подходе, для реальных приложений, например, моделирования больших молекул, потребуются миллионы физических кубитов.

В квантовом компьютере Model H1 Honeywell впервые применила QCCD, усовершенствованную архитектуру ионных ловушек, обеспечивающую произвольное перемещение ионов и параллельные операции затвора в нескольких зонах.Использовав преимущества QCCD исследователи Honeywell впервые в отрасли реализовали возможность повторять циклы коррекции и определять необходимые исправления в ходе вычислений в реальном времени. Это представляет собой значительный шаг к реализации крупномасштабных квантовых вычислений.

Подтверждая ранее сделанный ею прогноз ежегодного удвоения квантового объёма, Honeywell объявила о достижении высочайшего в мире измеренного значения QV – 1024. Новый рекорд стал возможен благодаря продолжающемуся совершенствованию архитектуры и аппаратного обеспечения системы Model H1.

QV это синтетический показатель, характеризующий общую производительность квантовой системы с учётом не только количества кубитов, но и их связности, точности вентиля (gate fidelity), перекрестных помех и эффективности компилятора схем.

В системах Honeywell VQ последовательно возрастал с 64 у Model H0 в июне 2020 г. до 128 и 512 у Model H1, соответственно, в сентябре 2020 и марте 2021 гг.

Третьим анонсом стал Filtering Variational Quantum Eigensolver (F-VQE), улучшенный алгоритм для решения задач комбинаторной оптимизации. Он относится к гибридным алгоритмам машинного обучения, распределяющим работу между классическим и квантовым компьютерами.

Вариант, предложенный Cambridge Quantum, требует гораздо меньше кубитов для решения сложных задач оптимизации, чем оригинальный алгоритм VQL и Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA). Фильтрующие операторы, которые были разработаны и опробованы на квантовом процессоре Model H1, позволили добиться ускорения сходимости решения на два порядка, улучшения его качества и снижения требований к аппаратным ресурсам.

HQS начала свою деятельность в 2018 году как бизнес-подразделение Honeywell International. Её приоритетная квантовая технология – это ионы иттербия в ловушках. CQ была основана четырьмя годами раньше, она занимается разработкой квантового ПО для квантовой химии, квантового машинного обучения и кибербезопасности с квантовым усилением.

Слияние HQS и CQ, которое должно состояться в третьем квартале 2021 года, станет логичным итогом их долгой истории совместной работы над квантовыми проектами, посвящёнными оптимизации, планированию и решению других задач корпоративного уровня.

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