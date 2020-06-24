Бизнес-ноутбук ASUS ExpertBook B9 весит 870 г

24 июня 2020 г., 13:35

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Компания ASUS представила в Украине ноутбук ExpertBook B9 (B9450), сочетающий высокую производительность с повышенной прочностью. Заявлено, что данная модель является самой легкой в сегменте ноутбуков для корпоративных пользователей, а новая серия ExpertBook представляет собой дальнейшее развитие линейки продуктов ASUSPRO.

Толщина корпуса ноутбука ExpertBook B9 составляет 14,9 мм, а его масса — от 870 г. Благодаря безрамочной конструкции 14-дюймовый дисплей NanoEdge удалось поместить в корпус, соответствующий по размеру типичным 13-дюймовым моделям. Относительный размер экрана — 94%, а ширина рамки дисплея не превышает 4 мм. Матовый дисплей на базе IPS-матрицы с разрешением Full HD (1920×1080) обеспечивает максимальную яркость 300 кд/м2 и характеризуется цветовым охватом 100% sRGB.

Цельный корпус ноутбука ExpertBook B9 изготовлен из магний-литиевого сплава, что делает устройство более прочным, но при этом и более легким по сравнению с предыдущими моделями, выполненными из магниевого сплава.

Среди особенностей устройства также можно отметить экранный шарнир ErgoLift, приподнимающий клавиатуру под оптимальным для рук пользователя углом, массив из четырех микрофонов дальнего действия с технологией шумоподавления, обеспечивающий отличное качество голосовой связи, а также световую полоску в передней части корпуса, которая сигнализирует о работе системы голосового управления (Microsoft Cortana или Amazon Alexa). Аудиосистема ноутбука разрабатывалась совместно со специалистами фирмы Harman Kardon: интеллектуальная обработка аудиосигнала позволяет направленным вниз динамикам выдавать чистый звук с минимальным уровнем шумов.

Конфигурация ExpertBook B9 в максимальной версии включает в себя процессор Intel Core i7 десятого поколения, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3, два твердотельных накопителя (до 2 ТБ, M.2, PCIe 3.0×4) и беспроводной модуль Wi-Fi 6. Ноутбук сертифицирован в рамках программы Project Athena от Intel.

Для подключения внешнего монитора на левой панели ноутбука ExpertBook B9 имеется полноразмерный разъем HDMI. Рядом находится пара портов Thunderbolt 3, которые, помимо электропитания и передачи данных, также поддерживают вывод изображения. Интерфейс проводной сети Ethernet, который может пригодиться для удаленного администрирования или при высоком уровне помех, затрудняющем работу сети Wi-Fi, доступен в виде разъема micro-HDMI. На правой панели корпуса имеется порт USB 3.1 Gen2 и аудиоразъем 3,5 мм.

Об особой прочности модели ExpertBook B9 свидетельствует тестирование по военному стандарту MIL-STD-810G, включающее в себя тесты на падение, удары, вибрацию, работу при экстремальных температурах и высокой влажности, при наличии пыли и песка. Защита от физических воздействий дополнена полноценной системой информационной безопасности, включающей криптопроцессор TPM 2.0 и встроенную ИК-камеру для аутентификации по распознаванию лица. Основная веб-камера снабжена шторкой, предотвращающей случайное включение видеосвязи.

Ноутбук ExpertBook B9 предназначен для работы целый день, поэтому его двухъячеечный аккумулятор емкостью 33 Вт·ч рассчитан на 12 часов, а опциональный аккумулятор емкостью 66 Вт·ч — на 24 часа без подзарядки при той же нагрузке. Обе версии аккумулятора поддерживают ускоренную подзарядку: от 0% до 60% за 39 минут.

Ноутбук ExpertBook B9 поставляется с предустановленным программным обеспечением MyASUS последней версии. Среди новых возможностей этого ПО — связь с мобильными устройствами посредством функции Link to MyASUS. Подключив ноутбук к смартфону, можно будет обмениваться между устройствами файлами и URL-ссылками, получать удаленный доступ к данным, применять функции дублирования и расширения экрана, используя дисплей смартфона в качестве вспомогательного.

Ноутбук ASUS ExpertBook B9 (B9450) уже доступен в Украине по цене от 47299 грн.

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