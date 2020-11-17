Главой безопасности Twitter стал хакер Mudge

17 ноября 2020 г., 17:42

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Гигант социальных медиа, Twitter, недавно ставший жертвой очередного взлома, в понедельник сообщил о назначении Пейтера Затко (Peiter Zatko), больше известного под своим хакерским псевдонимом Mudge, на новую должность главы службы безопасности. Затко будет отчитываться перед генеральным директором Twitter, Джеком Дорси (Jack Dorsey) и, после 45-60-дневного испытательного периода, возьмет на себя управление ключевыми функциями безопасности компании.

Назначение даёт бывшему хакеру полномочия рекомендовать изменения в корпоративной структуре и практиках. В интервью Затко высоко оценил открытость Twitter для нетрадиционных подходов к безопасности, таких как его предложение ввести в заблуждение злоумышленников, подделывая информацию о взаимодействии людей с сообщениями, которую они похищали из Twitter.

Преступная карьера Затко началась в 1990-х годах, когда он одновременно выполнял секретные работы для государственного подрядчика и был одним из лидеров группировки Cult of the Dead Cow, выпускавшей инструменты для взлома Windows с целью заставить Microsoft заняться совершенствованием безопасности этой платформы.

В последнее время Затко отвечал за безопасность в стартапе электронных платежей Stripe. До этого он работал над специальными проектами в Google и курировал выдачу грантов на проекты кибербезопасности в знаменитом Агентстве оборонных исследований Пентагона (DARPA).

«Я не знаю, сможет ли кто-нибудь исправить безопасность Twitter, но он был бы первым в моем списке», — так отозвался о Затко Дэн Кауфман (Dan Kaufman), его бывший руководитель в DARPA, ныне возглавляющий группу передовых продуктов в Google.

Twitter сталкивается с многочисленными проблемами безопасности. Год назад правительство США обвинило двух бывших сотрудников этой компании в шпионаже в пользу Саудовской Аравии, а в июле группа молодых хакеров обманом получила доступ к внутренним инструментам сервиса, что позволило им рассылать твиты от имени тогдашнего кандидата в президенты Джо Байдена, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Tesla Илона Маска.

Алекс Стамос (Alex Stamos), бывший начальник службы безопасности Facebook, когда-то работавший в консалтинговой фирме Затко, назвал его идеальным вариантом для компании, у которой отсутствуют финансовые возможности Facebook и Google: «Им потребуется искать творческие решения этих проблем, и если Mudge чем-то известен в сфере безопасности, то это своим креативным подходом».

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