AMD представила ускоритель Instinct MI100 для научных вычислений

17 ноября 2020 г., 17:18

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В рамках проходящей конференции SC20 компания AMD представила ряд разработок для сегмента высокопроизводительных вычислений. В частности анонсирован ускоритель AMD Instinct MI100, который выпускается по технологиям 7 нм.

Отмечается, что графический процессор AMD Instinct MI100, созданный на основе новой архитектуры AMD CDNA, обеспечивает новый класс ускоренных систем для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта в сочетании с процессорами AMD EPYC 2-го поколения.



Как утверждает производитель представленный продукт является самым быстрым в мире HPC GPU для научных задач, этот ускоритель первым на рынке прошел порог в 10 TFLOPS (FP64). На пике он дает по FP64 11,5 TFLOPS, а по FP32 - 23 TFLOPS.

«Сегодня AMD делает большой шаг вперед на пути к эксафлопсным вычислениям, представляя AMD Instinct MI100 - самый быстрый в мире графический процессор для высокопроизводительных вычислений», - сказал Брэд Маккреди, корпоративный вице-президент AMD по графическим процессорам для центров обработки данных и ускоренной обработке. «Наш новейший ускоритель в сочетании с открытой программной платформой AMD ROCm, ориентированный непосредственно на рабочие нагрузки, которые имеют значение в научных вычислениях, призван предоставить ученым и исследователям превосходную основу для их работы в области высокопроизводительных вычислений».



Instinct MI100 поставляется в формате PCIe-карты, имеет на борту 32 ГБ памяти HBM2.

Отмечается, что программное обеспечение для разработчиков AMD ROCm обеспечивает основу для экзаскалярных вычислений. Как набор инструментов с открытым исходным кодом, состоящий экзаскалярного программного обеспечения для создания высокопроизводительных приложений. ROCm 4.0 оптимизирован для обеспечения масштабной производительности систем на базе MI100. ROCm 4.0 обновил компилятор, сделав его открытым и унифицированным для поддержки OpenMP 5.0 и HIP. Фреймворки PyTorch и Tensorflow, оптимизированные с помощью ROCm 4.0, теперь могут достичь более высокой производительности с помощью MI100. ROCm 4.0 - это новейшее предложение для разработчиков приложений HPC, ML и AI, которое позволяет им создавать производительное портативное программное обеспечение.

«Мы получили ранний доступ к ускорителю MI100, и предварительные результаты очень обнадеживают. Как правило, мы наблюдаем значительное повышение производительности - до 2-3 раз по сравнению с другими графическими процессорами», - сказал Бронсон Мессер, научный директор Oak Ridge Leadership Computing Facility. «Также важно понимать, какое влияние программное обеспечение оказывает на производительность. Тот факт, что открытая программная платформа ROCm и инструмент для разработки HIP являются открытым исходным кодом и работают на различных платформах, это то, чем мы были почти одержимы с тех пор, как представили самую первую гибридную систему CPU / GPU».

Ускорители AMD Instinct MI100 ожидаются к концу года в системах от основных OEM и ODM-партнеров на корпоративных рынках: Dell, Gigabyte, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Supermicro.

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