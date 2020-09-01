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Broadcom вернула лидерство среди крупнейших разработчиков полупроводников

1 сентября 2020 г., 14:45
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Broadcom вернула лидерство среди крупнейших разработчиков полупроводников

Согласно свежей версии рейтинга ведущих мировых компаний, занимающихся разработкой (дизайном) полупроводниковых изделий, в верхней его части вновь произошли изменения. Согласно выдержкам из отчета TrendForce, Broadcom, уступившая в предыдущем квартале первое место Qualcomm, вновь отвоевала утраченные позиции. Последняя, несмотря на высокий интерес к 5G-продуктам, заметно ухудшила показатели в денежном выражении из-за переноса сроков старта продаж нового поколения iPhone. Таким образом, выручка Qualcomm увеличилась на сравнительно низкие 6,7%. С другой стороны, выручка Broadcom ушла в минус на 6,8% на фоне усиления торговой войны между США и Китаем, однако это не помешало компании подняться вверх.

Nvidia выросла на здоровые 47,1% и закрепилась в Тор-3. Спад выручки в сегментах профессиональной визуализации и чипов для автомобильной отрасли был с лихвой компенсирован хорошими цифрами в отчетности компании Mellanox, ранее приобретенной Nvidia.

Высокий спрос на процессоры линеек Ryzen и EPYC для ноутбуков и серверов позволили AMD нарастить выручку на 26,2%.

Выручка Xilinx просела более чем на 14% ввиду спада в ключевых для компании сегментах проводного и беспроводного сетевого оборудования.

Тайванские MediaTek и Realtek сумели отчитаться высоким ростом выручки, в том числе, за счет спроса на 5G-продукты для смартфонов из среднего ценового диапазона.


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