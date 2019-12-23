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Bloomberg раскрывает космические планы Apple

23 декабря 2019 г., 16:35
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Bloomberg раскрывает космические планы Apple

Компания Apple в характерной для неё обстановке секретности активно сколачивает команду для разработки технологии прямой доставки на устройства компании интернет-сервисов со спутников, минуя традиционные беспроводные сети. По планам производителя iPhone, первые результаты данная инициатива должна будет принести в течение ближайших пяти лет.

Раскрывшее детали космической программы Apple агентство Bloomberg в качестве источников эксклюзивной информации ссылается на людей, сведущих в планах этой компании. По их словам, проект находится в стадии становления, и на данный момент в нём занято около десятка инженеров, имеющих опыт работы в аэрокосмической промышленности, знакомых с проектированием спутников и антенн. Интерес к развитию данного направления проявил и генеральный директор Apple, Тим Кук, однако присвоенный им проекту приоритетный статус не исключает вероятности, что компания может отказаться от космических амбиций.

По имеющимся сведениям, в Apple пока нет определённости в том, что будут делать эти спутники: наряду с пересылкой данных на мобильные устройства они, например, могут использоваться для более точного отслеживания координат и улучшения геопозиционных сервисов. Неясно и будет ли Apple проектировать и выводить в космос собственные спутники или ограничится наземным приёмным оборудованием, положившись на уже существующий флот орбитальных аппаратов, производства таких компаний, как Northrop Grumman, Lockheed Martin или Boeing.

В последние несколько месяцев Apple начала приём на работу новых сотрудников для аэрокосмического проекта. Первые роли в нём сейчас играют Майкл Трела (Michael Trela) и Джон Фенвик (John Fenwick), возглавлявшие фирму Skybox Imaging до того, как последнюю купила Google в 2014 году. В Google они руководили спутниковыми разработками до 2017 года, когда вдвоём перешли в Apple.

Лидером проекта тогда был Грег Даффи (Greg Duffy), соучредитель другого купленного Google стартапа, Dropcam, присоединившийся к Apple на год раньше Трелы и Фенвика. В текущем году Даффи покинул Apple. Он отказывается уточнять характер своей работы в компании, но в профиле LinkedIn написано, что в числе прочего он занимался там «спутниковыми коммуникациями и беспроводными технологиями».

Новейшими приобретениями проекта Apple стали один из известнейших представителей беспроводной отрасли и основатель Ettus Research Мэтт Эттус (Matt Ettus), ветеран корпорации Aerospace Эшли Мур Уильямс (Ashley Moore Williams), занимавшийся в ней коммуникационными спутниками, и Дэниел Эллис (Daniel Ellis) из Netflix с опытом управления глобальной сетью распространения контента, Content Delivery Network (CDN).


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