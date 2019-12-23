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AMD предприняла второй подход к рынку блокчейн

23 декабря 2019 г., 17:33
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AMD предприняла второй подход к рынку блокчейн

AMD стала участником инициативы Blockchain Game Alliance, присоединившись к гиганту игрового бизнеса, Ubisoft, студии разработки блокчейн-приложений, ConsenSys, и многим другим. В рамках этого альянса компания планирует обеспечить своих промышленных партнёров «высокопроизводительными вычислительными технологиями», способными «потенциально преобразить разработку, публикацию игр, то как их приобретают и как в них играют».

Кроме того, AMD стала партнёром двух основанных на блокчейн игровых торговых площадок — Robot Cache и Ultra — обе они будут использовать для обеспечения оптимальной производительности криптографических вычислений процессоры AMD Ryzen и графические карты Radeon.

«Технология Blockchain предоставляет более широкий выбор, безопасность и гибкость как геймерам, так и издателям (игр), — сказал Йорг Росковец (Joerg Roskowetz), руководитель подразделения технологий блокчейн в AMD. — Платформы блокчейн нового поколения дадут игрокам доступ к эксклюзивному онлайновому контенту и новые возможности для его использования».

Первая попытка прорыва AMD в бизнес блокчейн увенчалась весомым, но кратковременным успехом. Продажи оборудования для майнинга криптовалют в начале 2018 г. принесли чипмейкеру десятую часть от его квартального дохода в 1,65 млрд долл. На протяжении двух следующих кварталов поступления AMD от рынка криптомайнинга непрерывно снижались и полностью обнулились в результатах IV квартала.

Теперь, на волне самого успешного с 2005 года квартала, принесшего AMD 1,8 млрд долл., компания нацелилась на другой сегмент рынка блокчейн, переориентировав свое оборудование на поддержку новых алгоритмов, услуг и сценариев. «AMD уникально позиционировала, чтобы предложить наилучшую комбинацию высокопроизводительных CPU (центральных процессоров) и GPU (графических ускорителей) для требовательных рабочих нагрузок блокчейн», — говорится в пресс-релизе.


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