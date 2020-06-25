AWS запускает визуальный конструктор приложений — Amazon Honeycode

25 июня 2020 г., 17:15

0

Tweet

Amazon Web Services (AWS), вчера анонсировала Amazon Honeycode, полностью управляемый сервис, позволяющий клиентам быстро создавать мощные мобильные и веб-приложения без программирования.

Те из них, которым нужны собственные приложения для управления утверждениями процессов, для планирования событий, управления взаимоотношениями с клиентами, опросов пользователей, списков дел, для отслеживания контента и ресурсов, теперь смогут использовать простой визуальный конструктор с привычным интерфейсом электронных таблиц для создания высокоинтерактивных прикладных программ, опирающихся на мощные базы данных AWS

Приступить к конструированию приложений различной степени сложности пользователи смогут спустя несколько минут после начала знакомства с Honeycode, причём создание программ для небольших групп (до 20 человек) будет бесплатным.

Приложения, созданные с помощью Amazon Honeycode, легко масштабируются до 100 000 строк в каждой книге и не требуют от клиента вдаваться в вопросы работы базового оборудования и программного обеспечения. Amazon Honeycode делает все это на заднем плане, автоматизируя процесс создания и связывания трёх уровней функциональности, присутствующих в большинстве бизнес-приложений (база данных, бизнес-логика и пользовательский интерфейс).

«Клиенты говорят нам, что потребность в специализированных приложениях намного превышает возможности разработчиков по их созданию, — заявил Ларри Августин (Larry Augustin), вице-президент Amazon Web Services. — Теперь с помощью Amazon Honeycode почти каждый может создавать собственные мощные мобильные и веб-приложения без необходимости писать код».

Amazon Honeycode уже предлагается в регионе US West (штат Орегон), и скоро зона его доступности будет расширена.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0

Tweet