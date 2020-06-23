Apple представила детали о новой macOS Big Sur

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Компания Apple представила macOS Big Sur, новейшую версию операционной системы для настольных компьютеров Мас.
«В операционной системе macOS Big Sur представлено важное обновление, которое расширяет возможности прекрасно зарекомендовавшего себя сочетания: мощности UNIX и удобства Mac. Это самое значительное обновление дизайна более чем за десять лет, — заявил Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения. — В новой операционной системе много изменений: современное лаконичное оформление, расширенные функции основных приложений, таких как Safari, Сообщения и Карты, и новые технологии обеспечения конфиденциальности. Мы думаем, что все пользователи оценят передовые возможности macOS Big Sur».
По заявлению компании новый дизайн macOS Big Sur даёт ощущение простора и упрощает навигацию, при этом элементы управления всегда остаются под рукой.
Отмечается, что это самое значительное обновление дизайна с момента выхода Mac OS X.
По заявлению компании, новый дизайн macOS Big Sur даёт ощущение простора и упрощает навигацию, при этом элементы управления всегда остаются под рукой. Каждая деталь — от скруглённых уголков окон до цветовой гаммы и текстур — хорошо продумана, а новые функции дают пользователям ещё больше информации и возможностей. Дизайн значков в панели Dock разработан таким образом, чтобы он перекликался с дизайном других устройств экосистемы Apple, но при этом сохранял индивидуальность оформления Mac. Кнопки и элементы управления появляются на экране, когда они нужны, и исчезают, когда в них нет необходимости. Система спроектирована так, чтобы помочь пользователю сосредоточиться на выполняемой задаче. Дизайн обновлён, но при этом легко узнаваем, а отсутствие лишних деталей помогает уделить основное внимание контенту.
В настраиваемой строке меню полностью обновлён Пункт управления, который обеспечивает доступ к элементам управления прямо с рабочего стола. В новом Центре уведомлений отображается больше интерактивных уведомлений и обновлённых виджетов разных размеров, которые позволяют сразу получить нужную информацию. А новый дизайн основных приложений позволяет лучше контролировать многочисленные открытые окна и упрощает работу с самими приложениями.
Также сообщается, что проведено самое значительное обновление Safari с момента создания в 2003 году. Apple уверяет, что благодаря быстрому движку JavaScript браузер Safari работает лучше других браузеров для Mac и ПК и загружает популярные сайты в среднем на 50% быстрее, чем Chrome. Обновлённые вкладки Safari обеспечивают более быструю и удобную работу: теперь на экране помещается больше вкладок, а значки для избранного отображаются по умолчанию, чтобы было проще определить, какой сайт на какой вкладке отрыт. Кроме того, пользователи могут предварительно просмотреть веб-страницу, просто наведя курсор на вкладку.
Вкладки Safari полностью переработаны: теперь на экране помещается больше вкладок, значки для избранного отображаются по умолчанию и можно предварительно просмотреть сайт, наведя курсор на вкладку.
Новые функции Safari дают возможность дополнительной индивидуальной настройки при просмотре сайтов в интернете. Пользователи могут персонализировать стартовую страницу, установив фоновое изображение и настроив такие разделы, как список для чтения и вкладки iCloud. Встроенная функция перевода позволяет переводить в Safari целые веб-страницы с семи языков всего одним кликом мыши. Для дополнительной персонализации пользователи могут использовать расширения — их легко найти и скачать в специальном разделе Mac App Store, где представлены рекомендации экспертов и топ-чарты.
Защита данных всегда была одной из основных функций Safari. Новые отчёты о конфиденциальности показывают, какие меры принимает Safari, чтобы защитить пользователей при просмотре сайтов в интернете. Пользователи сами решают, с какими сайтами и в каких ситуациях могут работать расширения Safari. А такие инструменты, как система контроля безопасности паролей, гарантируют, что ваши пароли не узнает никто, даже Apple.
В Сообщениях на Mac появились новые инструменты, которые помогают следить за важными беседами и отправлять более выразительные сообщения. Теперь любимые беседы можно закреплять вверху списка сообщений для быстрого доступа. А усовершенствованная функция поиска позволяет группировать результаты по наличию в них ссылок, фотографий или других характеристик, чтобы легче было найти то, что нужно.
Благодаря новым функциям для групповой переписки общаться станет удобнее. Цепочки ответов позволяют отвечать на конкретное сообщение, а чтобы адресовать сообщение конкретному участнику группы, достаточно просто напечатать его имя. К тому же, теперь можно устанавливать для групповых бесед фотографии или эмодзи, которые будут видны всем участникам группы.
С выходом macOS Big Sur в Сообщениях появились новая функция выбора фото и хэштег #images, которые позволяют легко и быстро делиться изображениями, видео и файлами GIF.
Теперь пользователи могут закреплять важные для них беседы вверху списка сообщений, чтобы быстро их открывать.
Приложение «Карты» было полностью переработано для macOS Big Sur, и в нём появились новые функции для путешествий и исследования мира. Чтобы найти интересные достопримечательности и узнать, чем заняться в новом городе, можно воспользоваться путеводителями, которые составлены опытными экспертами. Можно также создавать собственные путеводители по любимым ресторанам, паркам и местам отдыха, а потом делиться ими с друзьями и родными. Сориентироваться на месте назначения поможет функция «Осмотритесь», которая даёт обзор в 360 градусов. Кроме того, в приложении есть подробные карты помещений крупнейших аэропортов и торговых центров. Также появилась возможность составлять на Mac маршруты для велопрогулок или поездок на электромобиле, а затем переслать их на iPhone, чтобы они всегда были под рукой.
Особо подчеркивается, что конфиденциальность — это одна из основополагающих характеристик Mac. Операционная система macOS Big Sur предлагает пользователям ещё больше прозрачности и возможностей контроля и защиты данных. По аналогии с удобным и понятным описанием пищевой ценности на этикетках продуктов в обычном магазине, теперь в Mac App Store добавлена информация об обеспечении конфиденциальности, чтобы пользователи могли оценить, какие технологии защиты данных используются в приложении, прежде чем скачивать его на Mac. Эти «этикетки» разъясняют, какие типы данных могут собирать приложения (например, данные об использовании приложения, контакты или данные о местонахождении), и информируют, передаются ли эти данные третьим лицам для отслеживания.
Сообщество разработчиков Apple — это более 20 миллионов человек, которые используют Mac, чтобы создавать потрясающие приложения для iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. С Xcode 12 создавать приложения для macOS стало ещё проще. Значительно переработанное приложение SwiftUI позволяет разработчикам создавать приложения с общим кодом, которые работают на всех платформах Apple, а также с лёгкостью добавлять в них собственные функции Mac, такие как окна настроек. Кроме того, теперь можно использовать SwiftUI для ещё большего числа задач и расширять возможности виджетов для Mac, iPhone и iPad с помощью общего кода Swift.
Приложение Mac Catalyst появилось в операционной системе macOS Catalina в прошлом году. С ним разработчикам стало проще адаптировать для Mac приложения, изначально созданные для iPad. В macOS Big Sur у Mac Catalyst изменился дизайн и появились новые функции. Теперь Mac Catalyst предлагает разработчикам новые мощные API и даёт возможность полностью контролировать внешний вид и работу своих приложений.
Теперь разработчики могут использовать функцию Семейного доступа для подписок и покупок в своих приложениях. А благодаря поддержке API WebExtensions разработчики могут с лёгкостью переносить в Safari расширения, созданные для других браузеров.
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