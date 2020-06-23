Apple представила детали о новой macOS Big Sur

23 июня 2020 г., 16:59

0

Tweet

Компания Apple представила macOS Big Sur, новейшую версию операционной системы для настольных компьютеров Мас.



«В операционной системе macOS Big Sur представлено важное обновление, которое расширяет возможности прекрасно зарекомендовавшего себя сочетания: мощности UNIX и удобства Mac. Это самое значительное обновление дизайна более чем за десять лет, — заявил Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения. — В новой операционной системе много изменений: современное лаконичное оформление, расширенные функции основных приложений, таких как Safari, Сообщения и Карты, и новые технологии обеспечения конфиденциальности. Мы думаем, что все пользователи оценят передовые возможности macOS Big Sur».



По заявлению компании новый дизайн macOS Big Sur даёт ощущение простора и упрощает навигацию, при этом элементы управления всегда остаются под рукой.



Отмечается, что это самое значительное обновление дизайна с момента выхода Mac OS X.



По заявлению компании, новый дизайн macOS Big Sur даёт ощущение простора и упрощает навигацию, при этом элементы управления всегда остаются под рукой. Каждая деталь — от скруглённых уголков окон до цветовой гаммы и текстур — хорошо продумана, а новые функции дают пользователям ещё больше информации и возможностей. Дизайн значков в панели Dock разработан таким образом, чтобы он перекликался с дизайном других устройств экосистемы Apple, но при этом сохранял индивидуальность оформления Mac. Кнопки и элементы управления появляются на экране, когда они нужны, и исчезают, когда в них нет необходимости. Система спроектирована так, чтобы помочь пользователю сосредоточиться на выполняемой задаче. Дизайн обновлён, но при этом легко узнаваем, а отсутствие лишних деталей помогает уделить основное внимание контенту.





В настраиваемой строке меню полностью обновлён Пункт управления, который обеспечивает доступ к элементам управления прямо с рабочего стола. В новом Центре уведомлений отображается больше интерактивных уведомлений и обновлённых виджетов разных размеров, которые позволяют сразу получить нужную информацию. А новый дизайн основных приложений позволяет лучше контролировать многочисленные открытые окна и упрощает работу с самими приложениями.



Также сообщается, что проведено самое значительное обновление Safari с момента создания в 2003 году. Apple уверяет, что благодаря быстрому движку JavaScript браузер Safari работает лучше других браузеров для Mac и ПК и загружает популярные сайты в среднем на 50% быстрее, чем Chrome. Обновлённые вкладки Safari обеспечивают более быструю и удобную работу: теперь на экране помещается больше вкладок, а значки для избранного отображаются по умолчанию, чтобы было проще определить, какой сайт на какой вкладке отрыт. Кроме того, пользователи могут предварительно просмотреть веб-страницу, просто наведя курсор на вкладку.

Вкладки Safari полностью переработаны: теперь на экране помещается больше вкладок, значки для избранного отображаются по умолчанию и можно предварительно просмотреть сайт, наведя курсор на вкладку.

Новые функции Safari дают возможность дополнительной индивидуальной настройки при просмотре сайтов в интернете. Пользователи могут персонализировать стартовую страницу, установив фоновое изображение и настроив такие разделы, как список для чтения и вкладки iCloud. Встроенная функция перевода позволяет переводить в Safari целые веб-страницы с семи языков всего одним кликом мыши. Для дополнительной персонализации пользователи могут использовать расширения — их легко найти и скачать в специальном разделе Mac App Store, где представлены рекомендации экспертов и топ-чарты.



Защита данных всегда была одной из основных функций Safari. Новые отчёты о конфиденциальности показывают, какие меры принимает Safari, чтобы защитить пользователей при просмотре сайтов в интернете. Пользователи сами решают, с какими сайтами и в каких ситуациях могут работать расширения Safari. А такие инструменты, как система контроля безопасности паролей, гарантируют, что ваши пароли не узнает никто, даже Apple.



В Сообщениях на Mac появились новые инструменты, которые помогают следить за важными беседами и отправлять более выразительные сообщения. Теперь любимые беседы можно закреплять вверху списка сообщений для быстрого доступа. А усовершенствованная функция поиска позволяет группировать результаты по наличию в них ссылок, фотографий или других характеристик, чтобы легче было найти то, что нужно.

Благодаря новым функциям для групповой переписки общаться станет удобнее. Цепочки ответов позволяют отвечать на конкретное сообщение, а чтобы адресовать сообщение конкретному участнику группы, достаточно просто напечатать его имя. К тому же, теперь можно устанавливать для групповых бесед фотографии или эмодзи, которые будут видны всем участникам группы.



С выходом macOS Big Sur в Сообщениях появились новая функция выбора фото и хэштег #images, которые позволяют легко и быстро делиться изображениями, видео и файлами GIF.



Теперь пользователи могут закреплять важные для них беседы вверху списка сообщений, чтобы быстро их открывать.





Приложение «Карты» было полностью переработано для macOS Big Sur, и в нём появились новые функции для путешествий и исследования мира. Чтобы найти интересные достопримечательности и узнать, чем заняться в новом городе, можно воспользоваться путеводителями, которые составлены опытными экспертами. Можно также создавать собственные путеводители по любимым ресторанам, паркам и местам отдыха, а потом делиться ими с друзьями и родными. Сориентироваться на месте назначения поможет функция «Осмотритесь», которая даёт обзор в 360 градусов. Кроме того, в приложении есть подробные карты помещений крупнейших аэропортов и торговых центров. Также появилась возможность составлять на Mac маршруты для велопрогулок или поездок на электромобиле, а затем переслать их на iPhone, чтобы они всегда были под рукой.



Особо подчеркивается, что конфиденциальность — это одна из основополагающих характеристик Mac. Операционная система macOS Big Sur предлагает пользователям ещё больше прозрачности и возможностей контроля и защиты данных. По аналогии с удобным и понятным описанием пищевой ценности на этикетках продуктов в обычном магазине, теперь в Mac App Store добавлена информация об обеспечении конфиденциальности, чтобы пользователи могли оценить, какие технологии защиты данных используются в приложении, прежде чем скачивать его на Mac. Эти «этикетки» разъясняют, какие типы данных могут собирать приложения (например, данные об использовании приложения, контакты или данные о местонахождении), и информируют, передаются ли эти данные третьим лицам для отслеживания.



Сообщество разработчиков Apple — это более 20 миллионов человек, которые используют Mac, чтобы создавать потрясающие приложения для iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. С Xcode 12 создавать приложения для macOS стало ещё проще. Значительно переработанное приложение SwiftUI позволяет разработчикам создавать приложения с общим кодом, которые работают на всех платформах Apple, а также с лёгкостью добавлять в них собственные функции Mac, такие как окна настроек. Кроме того, теперь можно использовать SwiftUI для ещё большего числа задач и расширять возможности виджетов для Mac, iPhone и iPad с помощью общего кода Swift.



Приложение Mac Catalyst появилось в операционной системе macOS Catalina в прошлом году. С ним разработчикам стало проще адаптировать для Mac приложения, изначально созданные для iPad. В macOS Big Sur у Mac Catalyst изменился дизайн и появились новые функции. Теперь Mac Catalyst предлагает разработчикам новые мощные API и даёт возможность полностью контролировать внешний вид и работу своих приложений.

Теперь разработчики могут использовать функцию Семейного доступа для подписок и покупок в своих приложениях. А благодаря поддержке API WebExtensions разработчики могут с лёгкостью переносить в Safari расширения, созданные для других браузеров.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации