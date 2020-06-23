Kingston начинает отгрузку NVMe PCIe 2 ТБ и NVMe PCIe U.2 SSD 7.68 TБ для ЦОД

23 июня 2020 г., 17:35

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Компания Kingston Digital объявила о старте продаж новых M.2 NVMe PCIe SSD KC2500 емкостью 2 ТБ для настольных ПК, рабочих станций и высокопроизводительных вычислительных систем, а также о начале отгрузок клиентам серверных NVMe PCIe SSD Data Center 1000M (DC1000M) емкостью 7,68 ТБ для центров обработки данных.



Как отмечается, новинки расширяют представленные ранее линейки твердотельных накопителей KC2500 и DC1000, и, по словам бизнес-менеджера направления SSD компании Kingston Digital Джастина Карасека, призваны предоставить клиентам компании дополнительное пространство для хранения данных при сохранении высокой производительности и надежности их обработки.



“Новые модели высокопродуктивных накопителей с увеличенной емкостью способны полностью удовлетворить постоянно растущую потребность в хранении данных и оптимизации рабочих процессов”, — заявил Карасек.

Твердотельные накопители M.2 NVMe PCIe SSD KC2500 сочетают в себе высукую производительность и высокий ресурс работы. Благодаря использованию новейшего контроллера с интерфейсом PCIe Gen 3.0x4 и 96-слойной 3D TLC NAND, устройства развивают скорость чтения до 3500 МБ/с и скорость записи — до 2900 МБ/с.



Оснащенные функцией самошифрования, накопители линейки поддерживают полный набор средств безопасности для сквозной защиты данных с 256-битным аппаратным шифрованием AES-XTS и позволяют использовать решения для управления безопасностью TCG Opal 2.0 от независимых поставщиков программного обеспечения, таких как Symantec, McAfee, WinMagic и других, а также располагают встроенной поддержкой Microsoft eDrive, спецификации защищенного хранилища для использования с BitLocker.



Теперь, накопители KC2500 доступны в вариантах 250 и 500 ГБ, а также 1 и 2 ТБ.



В свою очередь, разработанные специально для применения в центрах обработки данных серверные накопители NVMe PCIe SSD Data Center 1000M обеспечивают дополнительную емкость хранилища при соблюдении строгих требований QoS и гарантируют предсказуемую скорость обмена и низкие задержки для ЦОД.





В сочетании с представленными ранее загрузочными накопителями DC1000B и SATA SSD VMware Ready серий DC500 и DC450R, накопители линейки DC1000M формируют наиболее полный на рынке ассортимент решений для хранения информации в центрах обработки данных индустриального класса.



Твердотельные накопители DC1000M выполнены в форм-факторе U.2 2,5” с возможностью «горячей» замены, что гарантирует их полную совместимость с серверами последних поколений и массивами хранения данных, использующих бэкплейны PCIe и U.2.



Высокоскоростные SSD линейки снабжены функциональностью индустриального уровня, в том числе, — сквозной защитой данных на всем тракте их передачи, защитой от потери питания (PLP) и мониторингом телеметрии для повышения надежности хранения информации.



Твердотельные накопители линеек KC2500 и DC1000M обеспечены ограниченной 5-летней гарантией и бесплатной технической поддержкой производителя.

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