В ELKO Smart Center открыта демо-зона FSP

23 июня 2020 г., 16:15

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Компания FSP Group объявила об открытии совместно со своим партнером ELKO Ukraine специальной демо-зоны в ELKO Smart Center.



Как заявил Олег Рыжих, региональный представитель FSP Group в Украине, подобная инициатива в регионе стран СНГ проводится впервые. «Мы хотим,чтобы менеджеры по продажам наших партнеров и наши клиенты ознакомились вживую с продукцией FSP. Не секрет, что многие продукты появляются на рынке, продаются и уходят с рынка — и большинство участников цепочки продаж их так и не видят. Цель данного проекта - познакомить всех желающих с продукцией FSP и предоставить необходимые консультации», – отметил он.



В демо-зоне представлены блоки питания и компьютерные корпуса FSP. В частности, первый в мире БП с водяным охлаждением FSP HYDRO PTM+ 850, а также устройства премиальной линейки FSP HYDRO G PRO 750 с сертификацией 80PLUS GOLD.

Также в экспозиции можно увидеть блоки питания стандарта SFX, например, FSP SFX PRO 350, который, несмотря на свои размеры, имеет сертификат 80PLUS BRONZE.



В разделе компьютерных корпусов компания демонстрирует уникальный T-WINGS (CMT710), которыйкак отмечается, не оставит равнодушным ни одного геймера.



Есть в демо-зоне и классические представители этого вида продукции FSP: CMT510, CMT340, CMT270 и CMT240. «Хотел бы подчеркнуть, что корпуса производства нашей компании имеют продуманную конструкцию, качественное черное покрытие металла, широкое использование прозрачных элементов и вставок, плюс к этому - корпусный фильтр с магнитным креплением там, где он предусмотрен», – заявил представитель FSP Group.



Евгений Лебедев, продакт-менеджер ELKO Ukraine, также отметил, что демо-зона на площадке ELKO Ukraine не планируется как нечто статическое – выставочные образцы будут использоваться для тестов, а также пилотных проектов партнерами компании. Все новинки от FSP будут размещены в демо-зоне на время, необходимое для ознакомления как менеджеров по продажам ELKO Ukraine, так и партнеров компании.

FSP HYDRO G PRO 750

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