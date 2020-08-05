AMD сумела нарастить долю на рынке процессоров для ноутбуков до рекордных 20%

5 августа 2020 г., 16:35

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По оценкам аналитиков Mercury Research, компания AMD по итогам II квартала занимает 18,3% рынка x86-чипов и 19,7% рынка настольных процессоров. Это самый высокий показатель производителя с IV квартала 2013 г. и I квартала 2012 г. соответственно. Кроме того, AMD смогла установить абсолютный личный рекорд на рынке ноутбуков. На фоне отчета AMD об успешном II квартале это привело к росту капитализации компании до рекордных 100 млрд. долл.

Рост рыночной доли AMD продолжается уже десятый квартал. Еще в III квартале 2016 г. она составляла всего 9,1%. Существенная часть роста пришлась на сегмент ноутбуков. На сегодня доля вендора тут составляет 19,9%. Это – самый высокий показатель компании за всю ее историю. Во II квартале рост составил 2,9 п.п. по сравнению с I кварталом и 5,8 п.п. в годовом сопоставлении.

Наибольшие затруднения у AMD пока наблюдаются в области серверов. По данным Mercury Research, на сегодня AMD занимает 5,8% этого рынка. Между тем, это на 0,7 п.п. больше, чем в первом квартале, и на 2,4 п.п. в годовом сопоставлении. Продажи чипов EPYC для ЦОД установили квартальный рекорд и выросли вдвое по сравнению с прошлым годом. По некоторым прогнозам, уже через два-три года AMD может занять треть этого рынка, а через четыре-пять лет – более половины.

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