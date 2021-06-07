Антивирус Norton 360 начал добывать криптовалюту

7 июня 2021 г., 12:35

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Функция Norton Crypto, анонсированная в эту среду, предоставляет пользователям антивирусной платформы Norton 360 возможность «безопасной и простой добычи криптовалюты».

Эта опция уже работает для участников программы раннего доступа компании NortonLifeLock. На первых порах поддерживается майнинг только Ethereum (ETH). В ближайшие недели возможность использования Norton Crypto получат все клиенты Norton 360.

В официальном пресс-релизе утверждается, что программы для майнинга цифровых валют часто требуют от пользователей отключения антивирусной защиты. Из-за этого возникает риск взлома их компьютеров и кражи как добытых криптомонет, так и тех, что просто находятся на «холодном хранении» на жёстких дисках.

NortonLifeLock уверяет, что Norton Crypto поможет избежать подобных неприятностей благодаря тому, что использует базирующийся в облаке кошелёк Norton Crypto Wallet.

Добытой валютой пользователи Norton Crypto могут торговать на онлайновой бирже Coinbase. Пока неясно предоставит ли новый сервис доступ к другим биржам, либо инструментам пересылки кибервалют.

«Мы гордимся тем, что стали первой компанией потребительской кибербезопасности, которая предложила майнерам возможность безопасно и легко превратить время простоя своих ПК в возможность заработать цифровую валюту», — прокомментировал этот анонс директор по продуктам NortonLifeLock, Гаган Сингх (Gagan Singh).

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