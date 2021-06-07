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Ведущие производители аналоговых микросхем улучшили продажи на 3%

7 июня 2021 г., 11:55
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Ведущие производители аналоговых микросхем улучшили продажи на 3%

Аналоговые микросхемы продолжают оставаться неотъемлемой частью практически любой цифровой техники. По оценкам IC Insights, в 2020 г. десять ведущих производителей подобных изделий вышли на общий объем продаж в размере 35,4 млрд долл. Это соответствует 62% общих продаж рынка аналоговых полупроводников, объем которого составил 57,0 млрд долл. Относительно 2019 г. вклад Тор-10 в общую долю остался неизменным.

Texas Instruments сохранила лидирующую позицию показав продажи в размере 10,9 млрд долл. (19% рынка). В годовом сравнении результат удалось улучшить на 6%. В общей выручке TI (14,5 млрд долл.), на долю аналоговых компонентов пришлось 75%. Причем, почти половина выпущенных аналоговых изделий было выполнено на подложках 300 мм.

Расположившаяся следом Analog Device (ADI) улучшила результат предыдущего года на 1%, доведя его до 5,1 млрд долл. (доля рынка 9%). Уверенный рост компании связывается с повышенным спросом на продукты для беспроводной связи. В частности ее изделиями оснащались 5G-смартфоны от Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi.

Все три ведущих европейских производителя микросхем — Infineon, ST и NXP — также попали в число лучших. Совместно под их контролем оказалось 17% рынка, что почти на 1% меньше, нежели годом ранее. Ведущим европейским чипмекером оставалась Infenion, улучшившая продажи на 2%, до 3,8 млрд долл.

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