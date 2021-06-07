Supermicro удваивает производственные мощности

7 июня 2021 г., 13:15

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Компания Super Micro Computer сообщила о том, что удваивает свои производственные мощности для растущего мирового спроса на серверы и хранилища.



Отмечается, что это происходит в связи с беспрецедентным ростом объемов новых данных и приложений на фоне развития технологий облачных вычислений, искусственного интеллекта и 5G/Edge.



Расширение кампусов компании в США и Тайване близится к завершению, а выход на полную производственную мощность запланирован на лето 2021 года.



"Supermicro инвестирует в будущее дата-центров, будь то локальных или размещаемых в общедоступных облачных средах, - заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян. - Это расширение наших производственных возможностей позволит нам быстро поставлять большие количества серверов в индивидуальном исполнении или в составе прошедших все испытания стоек непосредственно нашим клиентам. По мере того как все большее число предприятий будет продолжать свою цифровую трансформацию, мы будем иметь всемирный охват и производственные мощности для удовлетворения растущего спроса на серверы и системы хранения информации".



Особо подчеркивается, что новые производственные объекты позволят Supermicro поддерживать низкий уровень затрат за счет полноценного использования американских передовых разработок в сочетании с более дешевым производством на Тайване. К середине лета 2021 года Supermicro практически удвоит свои производственные мощности, что позволит компании выпускать более двух миллионов серверов в год. Стоечная конструкция снижает цены для покупателей, и компания Supermicro будет поставлять полностью скомпонованные и протестированные стойки покупателям по всему миру, используя возможности разработанных ею самонастраивающихся систем стоечного масштаба.



Как отмечается, использование стоек заранее определенной комплектации, включающей в себя серверы, хранилища и сетевые компоненты, подбираемые экспертами для совместной работы, обусловит появление решений, идеально соответствующих имеющимся и будущим задачам. Эти решения будут сочетать в себе оптимизированные серверы и системы хранения данных для реализации задач облачных вычислений, искусственного интеллекта, 5G/Edge и корпоративного уровня. Новые стоечные системы, рассчитанные на высокую эффективность работы за счет функционала, обеспечивающего превосходные тепловые характеристики, способны поддерживать новейшие возможности жидкостного охлаждения с учетом растущего числа стоек, требующих высокой плотности размещения компонентов и производительности, уверяют в компании.

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