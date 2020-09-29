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Alibaba Cloud расширяет облачные сервисы на локальные устройства

29 сентября 2020 г., 15:55
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Alibaba Cloud расширяет облачные сервисы на локальные устройства

На конференции Apsara, проходившей в этом месяце в Ханчжоу (Китай), Alibaba Cloud объявила о запуске Cloud Box. Это решение базируется на закрытой архитектуре X-Dragon и объединяет передовые технологии сетей, вычислений, хранения, предоставляя пользователям полностью управляемый облачный сервис с теми же возможностями, что и общедоступное облако Alibaba Cloud, но развёрнутый на ресурсах локальных ЦОД.

Большинство компаний считают цифровую трансформацию приоритетной задачей. Однако из-за требований соответствия, соображений пропускной способности, снижения задержки и стоимости некоторые предприятия развёртывают часть своего бизнеса в локальных датацентрах. При этом, они хотели бы пользоваться свойственными публичным облакам преимуществами низкой стоимости, эластичности и манёвренности, которые и предоставляет Cloud Box.

Посредством Virtual Private Cloud (VPC), Cloud Box упрощает интеграцию развёрнутых на предприятиях приложений с другими локальными приложениями или облачными сервисами. Такие функции Cloud Box как заказ по требованию и оплата по мере использования способствуют сокращению расходов, в том числе на работающие вхолостую ресурсы недоиспользуемого оборудования.

X-Dragon — это аппаратно-программная интегрированная вычислительная архитектура, разработанная Alibaba Cloud. Она превосходит традиционные физические машины по производительности, пропускной способности ввода-вывода и возможностям гибкого масштабирования.

С помощью собственных сетевых устройств Alibaba Cloud пользователь может подключить Cloud Box к местной ИТ-инфраструктуре, чтобы удовлетворить потребность в сети со сверхмалой задержкой.

Cloud Box предоставляет все типы экземпляров эластичных вычислений, базы данных, службы безопасности, контейнерные сервисы и другие продукты. Также обеспечивается синхронизация версионных апгрейдов инстанса, уязвимостей безопасности и новейших патчей: пользователи могут немедленно получить доступ к новейшим продуктам и функциям публичного облака.

Сетевая изоляция корпоративного уровня достигается за счет бесшовного соединения между VPC и публичным облаком. Благодаря этому, к приложениям можно получить доступ через внутреннюю сеть в соответствии с нормативными требованиями клиентов из особых отраслей индустрии.


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