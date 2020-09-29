ERC будет продвигать решения Commvault в Украине и странах СНГ

29 сентября 2020 г., 16:25

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Commvault, производитель ПО корпоративного класса для управления данными в облаках и внутри ИТ-инфраструктуры предприятий, заключила дистрибьюторское соглашение с компанией ERC. Благодаря этому партнеров и заказчики ERC в Украине и странах СНГ получат доступ ко всем решениям обновленного портфолио Commvault, а также к партнерской программе Partner Advantage Program.

На сегодня международный холдинг ERC представлен офисами в 7 странах. В его портфеле более активных 300 контрактов, а партнерская сеть насчитывает свыше 3500 дилеров.

«Развитие партнерской сети для Commvault всегда является приоритетной задачей. Партнерство с ERC позволит нам повысить фокус на рынок Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран, где Commvault рассчитывает еще больше наращивать свое присутствие. Мы надеемся, что данное партнерство расширит возможности нашего канала, сделает доступным весь спектр услуг портфеля Commvault и ERC для заказчиков, которым необходимо решать задачи по защите и хранению данных в своих организациях. Совместно мы рассчитываем охватить все сегменты рынка, от малого бизнеса до Enterprise», – комментирует Иван Засохлин, глава представительства Commvault в России и СНГ.

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