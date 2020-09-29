Камера Canon EOS C70 поддерживает вертикальную запись

29 сентября 2020 г., 15:25

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Компания Canon Europe выпустила компактную многофункциональную камеру EOS C70 с поддержкой функции вертикальной записи. Благодаря небольшим габаритам и широкому набору функций новинка дает возможность снимать как с рук, так и с помощью дрона или гиростабилизатора. Более того, новинка поддерживает несколько форматов записи на карты памяти SD, включая стандарт 4K с частотой до 120 кадр/с в формате XF-AVC (4:2:2/10 бит, ALL-I или Long-GOP) и MP4 в формате HEVC (H.265) или H.264, что покрывает широкий спектр технических требований видеопроизводства.

Все большую популярность набирает видеосъемка на беззеркальные и зеркальные фотокамеры. Модель EOS C70 заполняет пробел между двумя линейками продукции Canon — компактными камерами со сменными объективами и камерами системы Cinema EOS. В ней предусмотрено 13 настраиваемых кнопок, многофункциональная рукоятка для удобной работы, входы и выходы профессионального уровня, в том числе HDMI и два звуковых мини-разъема XLR, а также независимая система вентиляции. Кроме того, в ней реализована обновленная, более тонкая система нейтральных фильтров, обеспечивающая до 10 ступеней затемнения и расширяющая возможности управления экспозицией и глубиной резкости.

Благодаря возможностям датчика Super-35 DGO (Dual Gain Output), уже использованного в модели EOS C300 Mark III, камера EOS C70 обеспечивает высокое качество изображения с динамическим диапазоном более 16 ступеней. Модель EOS C70 оснащена процессором DIGIC DV 7, позволяющим снимать высококачественный контент в стандарте 4K. Также камера поддерживает замедленную съемку в формате 4K 120p, в том числе с активной технологией автофокусировки Dual Pixel CMOS AF и аудиозаписью. Для особых случаев в режиме Super-16 доступна запись с частотой кадров 180p. Модель EOS C70 поддерживает запись на две карты памяти SD в формате Canon XF-AVC 4K (4:2:2/10 бит), позволяя создавать ролики с высоким разрешением в различных сценариях, от документальной и репортажной съемки до съемки музыкальных клипов и веб-контента.

Новинка стала первой в линейке Cinema EOS камерой с системой интеллектуального слежения и распознавания EOS iTR AF X, представленной в том числе в недавно выпущенной модели EOS R5. Система полагается на алгоритм распознавания лиц и контура головы, разработанный с применением технологии глубокого обучения. В сочетании с традиционной автофокусировкой с распознаванием лиц эта функция существенно повышает надежность фокусировки и отслеживания объекта съемки. Кроме того, в модели EOS C70 впервые среди камер системы Cinema EOS интегрирована функция автоматического выбора ISO.

Наконец, модель EOS C70 стала первой кинокамерой Canon с отдельным режимом вертикальной съемки, ориентированным на создание контента для социальных сетей и цифровых вывесок.

Камера EOS C70 поддерживает несколько режимов записи с разрешением 4K, UHD, 2K и Full HD. Модель оснащается двумя слотами для карт памяти SD с поддержкой высокоскоростных карт UHS-II и самых различных конфигураций записи, таких как одновременная запись на две карты и эстафетная запись без паузы. Благодаря этому создатели контента смогут проще обрабатывать отснятые материалы. Впервые на камерах системы Cinema EOS появилась возможность записи в различных форматах, разрешениях и с разной глубиной цвета на карты памяти в разных слотах, что обеспечивает гибкость на этапах сортировки и монтажа.

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