Як вибрати провайдера хмарних послуг: перелік доступних послуг та служба техпідтримки

6 октября 2023 г., 14:52

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У рамках обговорення аспектів, які впливають на вибір хмарного оператора, після таких аспектів, як географічне положення провайдера послуг та важливість SLA, цього разу поговорімо про доступні послуги та службу техпідтримки.

Важливо підкреслити, що портфель послуг визначає різноманітність та рівень складності рішень, які можна реалізувати на потужностях постачальника послуги. Перевірте, чи відповідають наведеним нижче тезам провайдер, до якого ви хочете звернутися.

Добре, якщо провайдер пропонує великий вибір хмарних і фізичних продуктів, як для задоволення поточних потреб IT-інфраструктури , так і з урахуванням її масштабування в майбутньому. Оцінюйте, чи можна хмарні та фізичні продукти провайдера інтегрувати один з одним у довільний спосіб у рамках одного проєкту, орендуючи їх за класичною виділеною або сервісною моделлю (as a Service). Переконайтесь, чи пропонує провайдер кілька варіантів послуг для підвищення надійності та безпеки IT-інфраструктури клієнта (наприклад, BaaS , DRaaS та інші).

Слід мати на увазі, чи можуть на базі ресурсів провайдера його клієнти реалізувати складні, географічно розподілені рішення.

Перевірте, чи надає провайдер ліцензії програмних продуктів в оренду, а також чи має він статус партнера провідних вендорів програмного та апаратного забезпечення: Microsoft, Veeam, VMware та інших.

Тепер стосовно роботи служби техпідтримки (СТП).

Від швидкості реакції СТП та якості консультування багато в чому залежить задоволеність роботою ЦОДу та безперервність виконання бізнес-процесів клієнта. А ваш провайдер має таку техпідтримку?

Переконайтесь, чи зафіксовані у договорі графік роботи СТП, мова спілкування фахівців, максимальний та середній час реакції на заявку та способи зв’язку. Добре, якщо СТП доступна у будь-який час доби без вихідних та свят (режим роботи 24/7/365). Слід також дізнатися, чи реагують співробітники СТП у середньому швидше, ніж прописано у договорі. Комфортний для більшості клієнтів час реакції становить від 10 до 30 хвилин.

Важливо, якщо співробітники СТП мультимовні та володіють рідною вам мовою (в ідеалі — українською, англійською та російською). Це скорочує час обговорення заявки.

Обговорюйте, чи можна звернутися до СТП як мінімум двома каналами зв’язку, один із яких передбачає спілкування з живим оператором у режимі реального часу. При цьому співробітники СТП мають не лише приймати, а й обробляти заявки у режимі 24/7. Та добре, коли клієнт отримує сповіщення під час виконання робіт і може спрогнозувати час їх завершення.

Що далі?

Якщо ваш провайдер відповідає більшості критеріїв надійного постачальника якісних послуг, про які мова йшла у трьох постах на цю тему, вітаємо - ви можете сміливо укладати з ним договір і ставати до роботи. Але ж якщо ви побачили перетин принаймні у двох третинах тез, рекомендуємо розглянути комерційні пропозиції інших провайдерів. А відповідність менш як половині критеріїв - наше однозначне «ні» співпраці.

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