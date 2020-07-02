Стартап выходцев из AWS анонсировал бессерверную платформу обмена данными

2 июля 2020 г., 13:35

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Стартап Vendia, основанный двумя ветеранами AWS, впервые вышел из подполья, представив платформу, комбинирующую две популярные технологии — архитектуру публичного облака и распределённые реестры — блокчейн.

Цель новой платформы Vendia: предоставить компаниям простой способ обмениваться в ральном времени со своими партнёрами информацией, хранящейся в многочисленных облачных средах и в локальных датацентрах.

Vendiа, базирующаяся в Сан-Франциско и Сиэттле, располагает 5,1 млн долл. стартового капитала от нескольких инвесторов, включая Correlation Ventures, WestWave Capital, HWVP, Firebolt Ventures, Floodgate, Future\Perfect Ventures и Сварупа Коллури (Swaroop ‘Kittu’ Kolluri), основателя Neotribe. Учредителями стартапа являются Тим Вагнер (Tim Wagner) — автор концепции бессерверных вычислений для сервиса AWS Lambda, и Шрути Рао (Shruthi Rao), ранее возглавлявшая в AWS отдел развития бизнеса Amazon Managed Blockchain.

В интервью Рао рассказала, что в бытность её в AWS, многих её клиентов интересовал способ отслеживания и обмена информацией, который не был бы привязана к какой-либо конкретной облачной платформе. Так, в автомобильной промышленности одной из актуальных задач является отслеживание различных деталей, используемых в автомобиле, для отзыва по гарантии, Проблема заключается в том, что средний автомобиль состоит из более чем 30 тысяч отдельных деталей, происхождение которых не всегда ясно.

Сами по себе технологии блокчейн не могли решить проблему, так как они обычно ограничены всего одним облаком и для каждого пользователя реализованы на одном сервере. Отсутствовала также реальная модель управления этими данными.

В свою очередь, у бессерверных вычислений имеются собственные недостатки, например, отсутствует хранилище реплицированных данных. Поэтому Vendia в своих решениях черпает вдохновение из этих технологий, но не использует их в чистом виде.

В Vendia Share предпринята попытку совместить сильные стороны блокчейн и бессерверных вычислений и избавиться от их недочётов. Кроме того, эта платформа решает и другие вопросы, например, агрегирует данные из многих источников для использования алгоритмами ИИ и машинного обучения.



Технологии Vendia предстоит конкурировать на рынке с альтернативами, предлагаемыми традиционными разработчиками систем ERP, такими как SAP SE и IBM, а также с платформами блокчейн, включая Etherium. Однако, как утверждает Рао, эти предложения не отличаются универсальностью, они работают только для компаний, которые имеют постоянных партнёров и не используют слишком много данных.

Для более сложных деловых операций создание и внедрение подобного решения требует большой команды разработчиков и занимает несколько месяцев «В Vendia мы делаем это за минуты», — заявил Вагнер. По его словам, сотрудничество с ранними партнёрами показало, что технологии Vendia обеспечивают 93-процентную экономию по сравнению с существующими решениями на базе блокчейн.

«Такие преимущества, как простота экспериментирования, отсутствие больших эксплуатационных вложений и модель ценообразования с оплатой по мере использования, делают технологию Vendia очень удобной и революционной», — отметил Сваруп Коллури.

В начале осени Vendia завершит закрытое тестирование Share и сделает данный продукт общедоступным. Предполагается, что к тому времени Vendia Share сможет работать с Microsoft Azure, Google Cloud Platform и с AWS.

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