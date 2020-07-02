Samsung представила в Украине телевизоры The Sero для «мобильного поколения»

2 июля 2020 г., 12:55

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По сообщению украинского представительства Samsung Electronics, в нашей стране стали доступны телевизоры семейства The Sero, которые поддерживают интерактивное взаимодействие со смартфонами. Для установления соединения необходимо просто прикоснуться мобильным устройством к рамке ТВ, после чего звук и изображение с экрана смартфона можно продублировать на телевизор с помощью функции Tap View. Благодаря технологии Mobile Mirroring The Sero автоматически вращается, отвечая положению смартфона пользователя: так, если экран мобильного устройства находится в вертикальном положении, 4К QLED дисплей также поворачивается на 90 градусов. Но следует иметь в виду, что функция авто вращения совместима только с Samsung Galaxy Android 10 и выше. А функция дублирования экрана с помощью Airplay 2 для iOS доступна только в горизонтальном режиме.

В телевизорах The Sero используется технология квантовых точек Samsung QLED. А для того чтобы контент любого качества был максимально четким, устройство применяет масштабирование 4K AI: квантовый процессор Samsung автоматически анализирует входной видеосигнал, убирая шумы и восстанавливая утраченные детали, и повышает контурную резкость изображений и текста.

Яркость изображения на экране автоматически регулируется в зависимости от уровня внешней освещенности.



Телевизоры The Sero оснащены 4.1-канальной акустической системой мощностью 60 Вт с поддержкой Bluetooth и кодеком Dolby Digital Plus. Динамики спрятаны в вертикальной подставке телевизора, поэтому они не нарушают его лаконичного дизайна.



Для того чтобы зрители не пропустили важных деталей диалогов героев фильма, передачи или видео через сторонние звуки, в телевизоре реализована технология активного усиления языка AVA (Active Voice Amplifier). Благодаря ей в режиме реального времени происходит анализ уровня внешнего шума и автоматическое улучшение четкости речи.

The Sero подойдет и для офисной работы. Удаленный беспроводной доступ позволяет отображать контент с ПК на телевизоре. Для того чтобы получить доступ к данным, хранящимся на ноутбуке, или начать работу в офисных приложениях, достаточно наладить канал передачи, прикоснувшись к экрану ТВ.

Даже когда The Sero не используется, он остается эффектным интерьерным объектом и украшает помещение. Для того чтобы обновить обстановку комнаты, доступные пять режимов для вертикальной ориентации: «Плакат», «Часы», «Фото», «Звуковая стена» или «Кинематограф». С их помощью пользователи могут превратить устройство в часы с возможностью выбора любого дизайна и просмотреть на нем кинематографический контент. Кроме того, в горизонтальном положении на The Sero доступен интерьерный режим Ambient +, который помогает создавать желаемую атмосферу дома.

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