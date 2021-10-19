Представлены ноутбуки MacBook Pro с чипами M1 Pro и M1 Max

19 октября 2021 г., 8:35

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Компания Apple представила обновлённый MacBook Pro, который может оснащается совершенно новыми чипами M1 Pro и M1 Max.



Новые MacBook Pro представлены в двух размерах: 14 дюймов и 16 дюймов. Обе модели, как заявляет производитель, отличают беспрецедентная производительность, поразительные возможности машинного обучения и обработки графики как при подключении к сети, так и в автономном режиме — причём время их работы без подзарядки действительно впечатляет. Они справляются с такими задачами, которые прежде были просто немыслимы для ноутбуков.



«Мы поставили перед собой задачу создать лучший профессиональный ноутбук, и сегодня с гордостью представляем новые MacBook Pro с чипами M1 Pro и M1 Max, - отметил Грег Джозвиак, старший вице-президент Apple по международному маркетингу. - Наш новый MacBook Pro оснащён потрясающим дисплеем XDR, расширенным набором портов, таких как MagSafe 3, продвинутой камерой 1080p и великолепной аудиосистемой из шести динамиков».

На MacBook Pro вернулась технология MagSafe в виде обновлённого порта MagSafe 3, который теперь обеспечивает ещё большую мощность зарядки.



Новая конструкция алюминиевого корпуса MacBook Pro позволила оптимизировать использование внутреннего пространства, чтобы сделать устройство более мощным и функциональным.

Чипы M1 Pro и M1 Max выводят MacBook Pro на принципиально новый уровень. Выпуск этих моделей - огромный шаг на пути к полному переходу компьютеров Mac на процессоры от Apple.

В максимальной конфигурации чип M1 Pro оснащён мощным центральным процессором до 10 ядер с восемью ядрами производительности и двумя ядрами эффективности, а также графическим процессором до 16 ядер. Благодаря этому производительность M1 Pro до 70% выше, чем у чипа M1, а по скорости обработки графики он может превосходить M1 в два раза. Пропускная способность памяти чипа M1 Pro составляет до 200 ГБ/с, что почти в три раза превышает аналогичный показатель для чипа M1, и в нём может быть установлено до 32 ГБ высокоскоростной объединённой памяти. В M1 Pro также встроен медиапроцессор с ускорителем для поддержки ProRes, который обеспечивает поразительно быструю и эффективную обработку видеоконтента на профессиональном уровне.

M1 Max, самый мощный чип, который используется на ноутбуках Mac линейки Pro, имеет такой же как у M1 Pro 10‑ядерный центральный процессор, но число ядер в графическом процессоре в два раза больше - до 32. Это обеспечивает до 4 раз более высокую производительность при обработке графики, чем у чипа M1. Пропускная способность памяти чипа M1 Max достигает 400 ГБ/с - в два раза выше, чем у M1 Pro, и почти в 6 раз выше, чем у M1. А объём высокоскоростной объединённой памяти M1 Max в максимальной конфигурации составляет 64 ГБ. Даже новейшие ноутбуки других производителей оснащаются не более 16 ГБ видеопамяти, подчеркивает Apple.



В M1 Max также встроен улучшенный медиапроцессор с двумя ускорителями ProRes для максимально эффективной обработки множества видеопотоков. Он позволяет редактировать до 30 потоков видео ProRes 4K или до 7 потоков видео ProRes 8K в Final Cut Pro — больше, чем поддерживает 28‑ядерный Mac Pro с платой Afterburner. И, впервые на Mac, у режиссёров видеомонтажа появилась возможность выполнять цветокоррекцию в HDR‑видео ProRes 4444 8K без подключения к источнику питания. Это значит, что теперь можно продолжать работу, даже находясь далеко от студии.



По замерам Apple благодаря 10‑ядерному процессору в чипах M1 Pro и M1 Max новый MacBook Pro 14 дюймов обеспечивает следующие возможности:



До 3,7 раза быстрее сборка проектов в Xcode.

До 3 раз больше плагинов Amp Designer в Logic Pro.

До 2,8 раза выше скорость расчёта динамики текучих сред в TetrUSS NASA.



С 16‑ядерным графическим процессором в чипе M1 Pro и 32‑ядерным графическим процессором в чипе M1 Max новый MacBook Pro 14 дюймов преображает ресурсоёмкие графические рабочие процессы, демонстрируя следующие показатели:



До 9,2 раза быстрее рендеринг видео 4K в Final Cut Pro с чипом M1 Pro; до 13,4 раза быстрее - с чипом M1 Max.

До 5,6 раза быстрее комбинированная обработка векторной и растровой графики в Affinity Photo с чипом M1 Pro; до 8,5 раза быстрее - с чипом M1 Max.

До 3,6 раза быстрее рендеринг эффектов в Blackmagic Design DaVinci Resolve Studio с чипом M1 Pro; до 5 раз быстрее - с чипом M1 Max.



Оба новых чипа, M1 Pro и M1 Max, оснащены 16‑ядерной системой Neural Engine, которая ускоряет процессы машинного обучения, в частности следующие:



До 8,7 раза быстрее отслеживание объектов в Final Cut Pro с чипом M1 Pro; до 11,5 раза быстрее - с чипом M1 Max.

До 7,2 раза быстрее обнаружение редактирования сцены в видео 1080p в формате ProRes 422 в Adobe Premiere Pro.

До 2,6 раза быстрее работа при выборе объектов на изображениях в Adobe Photoshop.



Отмечается, что MacBook Pro 14 дюймов может воспроизводить видео без подзарядки до 17 часов, что на 7 часов дольше по сравнению с моделью предыдущего поколения. А MacBook Pro 16 дюймов обеспечивает до 21 часа воспроизведения видео - на 10 часов дольше по сравнению с моделью предыдущего поколения. Это рекордное время работы без подзарядки для ноутбука Mac.



Также подчеркивается, что в отличие от многих профессиональных ноутбуков, производительность которых снижается при работе от аккумулятора, MacBook Pro работает в автономном режиме с той же продуктивностью, что и при подключении к электросети.

Новая конструкция алюминиевого корпуса MacBook Pro позволила оптимизировать использование внутреннего пространства, чтобы сделать устройство более мощным и функциональным. Корпус идеально подогнан под контуры передовой системы охлаждения, которая пропускает через внутреннее пространство на 50% больше воздуха, чем у моделей предыдущего поколения, даже когда вентилятор работает с низкой скоростью. Благодаря такому устройству системы охлаждения MacBook Pro стабильно работает с высокой мощностью, но при этом не шумит и не греется. А поскольку чипы производства Apple работают очень эффективно, при выполнении большинства повседневных задач охлаждение не требуется и вентиляторы даже не включаются.



MacBook Pro оснащён продвинутой системой охлаждения, благодаря чему он стабильно работает с высокой мощностью, но при этом не шумит и не греется.

Новый MacBook Pro оснащён клавиатурой Magic Keyboard. Она размещена в рамке с двойным анодированием, чёрный цвет которой контрастирует с подсветкой обозначений на клавишах. Ряд физических функциональных клавиш, включающий более широкую клавишу Escape, пришёл на смену панели Touch Bar — с ним возвращается приятное тактильное ощущение от работы на механической клавиатуре, которое любят многие опытные пользователи. Новая клавиатура дополнена передовым для отрасли трекпадом Force Touch, идеальным для работы в профессиональных приложениях.

MacBook Pro впервые оснащается потрясающим дисплеем Liquid Retina XDR. В нём используется технология подсветки mini‑LED, ранее представленная на iPad Pro, которая обеспечивает постоянную яркость 1000 кд/м² на всей площади экрана, яркость 1600 кд/м² в пиковом режиме и контрастность 1 000 000:1. С экстремальным динамическим диапазоном (XDR) видео HDR становится более реалистичным: поразительная детализация в затенённых участках, яркие и выразительные акценты, естественный чёрный цвет и великолепная цветопередача. Благодаря широкому цветовому охвату (P3) и поддержке миллиарда цветов градиенты получаются более плавными. Кроме того, с новым дисплеем на Mac пришла технология ProMotion, которая обеспечивает адаптивную частоту обновления до 120 Гц. Технология ProMotion автоматически изменяет частоту обновления дисплея в соответствии с тем, как быстро движется контент на экране, чтобы изображение всегда менялось плавно. А когда высокая частота обновления не нужна, она снижается для экономии заряда аккумулятора. При редактировании видео можно выбрать фиксированную частоту обновления, наиболее подходящую для конкретного контента. Великолепное качество изображения, доступное благодаря экстремальному динамическому диапазону, и плавность движения, которую обеспечивает технология ProMotion, делают этот дисплей лучшим в линейке ноутбуков Apple.



Площадь экрана обеих новых моделей увеличена по сравнению с предыдущим поколением устройств. Так, у модели 16 дюймов диагональ экрана составляет 16,2 дюйма, и в нём используется 7,7 миллиона пикселей — больше, чем на любом другом ноутбуке Mac. Экран модели 14 дюймов имеет полезную площадь 14,2 дюйма, а общее число пикселей в нем составляет 5,9 миллиона — это больше, чем у предыдущей модели MacBook Pro 16 дюймов. У дисплея более тонкая рамка, и он обтекает камеру, что создаёт больше места для просмотра контента. Новый дисплей обеспечивает кинематографическое качество изображения в любых ситуациях, от просмотра фильма до сложной обработки видео с разрешением 8K.

Новый MacBook Pro имеет самый разнообразный набор наиболее современных портов и разъёмов среди всех ноутбуков Mac. У обеих моделей есть три порта Thunderbolt 4 для высокоскоростного подключения периферийных устройств, слот для карты SDXC для быстрого доступа к файлам, порт HDMI, к которому удобно подключать дисплеи и телевизоры, и улучшенный выход для наушников, поддерживающий подключение наушников с высоким сопротивлением. Также на MacBook Pro вернулась технология MagSafe в виде порта MagSafe 3 с обновлённым дизайном и поддержкой большей мощности зарядки, чем когда-либо ранее. MagSafe 3 позволяет легко и быстро подсоединить зарядный кабель и при этом защищает MacBook Pro. Кроме того, впервые на Mac стала доступна технология быстрой зарядки: теперь можно зарядить устройство до 50% всего за полчаса. К моделям с чипом M1 Pro пользователи могут подключить до двух мониторов Pro Display XDR. А модели с чипом M1 Max поддерживают одновременное подключение до трёх Pro Display XDR и телевизора с разрешением 4K. MacBook Pro также поддерживает беспроводное подключение по Wi‑Fi 6 и Bluetooth 5.0.



Новый MacBook Pro оснащён камерой FaceTime HD 1080p с удвоенным по сравнению с прошлыми моделями разрешением и отличным качеством съёмки при слабом освещении. Это лучшая камера в ноутбуках Mac на данный момент. В работе камеры участвуют мощный процессор обработки сигнала и система Neural Engine в чипах M1 Pro и M1 Max, которые используют вычислительное видео для улучшения качества изображения. В результате лицо пользователя при общении по видеосвязи выглядит более чётким, а кожа имеет естественный оттенок.



Новый MacBook Pro оснащён камерой FaceTime HD 1080p, при работе которой задействуется процессор обработки сигнала и система Neural Engine в чипах M1 Pro и M1 Max, которые используют вычислительное видео для улучшения качества изображения.

На новых моделях MacBook Pro качество аудио достигло ещё более высокого уровня. Эти модели оснащены передовыми микрофонами студийного качества со сниженным уровнем шума, поэтому голос во время звонков и записи звучит более чётко. Аудиосистема состоит из двух высокочастотных динамиков, обеспечивающих максимальную чёткость звука, и четырёх низкочастотных динамиков с подавлением резонанса, добавляющих на 80% более мощные басы. А с поддержкой технологии пространственного аудио звук становится более объёмным и многогранным, словно в кинотеатре. Слушают ли пользователи музыку или смотрят фильм в формате Dolby Atmos — качество звука всегда остаётся на высоте. Это лучшая аудиосистема на ноутбуках Apple.



Новые MacBook Pro оснащены лучшей аудиосистемой на ноутбуках Apple: передовые микрофоны студийного качества, система из шести динамиков высокой чёткости и поддержка технологии пространственного аудио.



Операционная система macOS Monterey, оптимизированная для чипов M1 Pro и M1 Max.



На рынке США MacBook Pro с диагональю 14 дюймов будет предлагаться по цене от 1999 долл., а 16-ти дюймовая модель — от от 2499 долл.

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