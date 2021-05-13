Новый смартфон ASUS Zenfone 8 базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 888

13 мая 2021 г., 14:55

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Компания ASUS представила новое, восьмое, поколение смартфонов Zenfone, в состав которого входят компактная 5,9-дюймовая модель Zenfone 8 и ориентированная на поклонников качественной фото и видеосъемки 6,67-дюймовая модель Zenfone 8 Flip.

В Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip используется флагманская мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 888 5G, изготовленная по 5-нанометровому технологическому процессу. Для нее заявлен прирост производительности процессора до 25% и ускорение работы графики до 35% по сравнению с флагманом предыдущего поколения.

Длительное время работы смартфонов без подзарядки обеспечивают аккумулятор высокой емкости 4000 мА·ч в Zenfone 8 и 5000 мА·ч в Zenfone 8 Flip. Усовершенствованная система управления аккумулятором увеличивает продолжительность работы устройства, а новый системный режим в ZenUI 8 предлагает несколько режимов автоматического управления питанием, которые пользователи могут выбирать в зависимости от своих потребностей, чтобы достичь максимальной производительности или возможно большего времени работы. Также возможна ручная настройка параметров энергосбережения.

Как Zenfone 8, так и Zenfone 8 Flip оснащены AMOLED-дисплеем Samsung с чрезвычайно быстрым откликом 1 мс. Для дисплея новых смартфонов заявлена высокая достоверность передачи цвета (Delta-E <1) и 112% покрытие цветовой гаммы DCI-P3. Экраны обеспечивают максимальную яркость в 1000 кд/м2. Они также поддерживают технологию DC Dimming. Эти дисплеи совместимы с технологией HDR10+. Встроенный сканер отпечатков пальцев делает разблокировку устройств простым и интуитивно понятным.

В дисплее Zenfone 8 обеспечивается частота обновления 120 Гц и он защищен новым, самым прочным на сегодняшний день стеклом Corning Gorilla Glass Victus. В свою очередь модель Zenfone 8 Flip оснащена полноэкранным AMOLED-дисплеем Samsung без вырезов с частотой обновления 90 Гц.

В камерах смартфонов серии Zenfone 8 используются фотосенсоры Sony. В Zenfone 8 имеется два модуля основной камеры. 64-мегапиксельный с сенсором Sony IMX686 предлагает систему двухпиксельной автофокусировки, оптическую стабилизацию изображения и высокий уровень светочувствительности. Второй предоставляет возможность ультраширокоугольной съемки с разрешением 12 мегапикселей с сенсором Sony IMX363. О качественных селфи с высоким уровнем детализации и быстрой двухпиксельной автофокусировкой позаботится 12-мегапиксельная фронтальная камера с сенсором Sony IMX663.

Смартфон Zenfone 8 Flip оснащен поворотной камерой, состоящий из моторизованного модуля и новой системы из трех камер, которая предлагает одинаковые возможности фото- и видеосъемки с высоким разрешением, независимо от того, используется модуль спереди или сзади. Основной камерой этой модели является 64-мегапиксельная широкоугольная камера на основе фотосенсора Sony IMX686 с двухпиксельным фазовым автофокусом, а также технологии Quad Bayer. Вторая (ультраширокоугольная) камера оснащена сенсором Sony IMX363. Эта камера поддерживает макросъемку с минимальным расстоянием фокусировки 4 см. Третья камера — это телефотокамера, которая обеспечивает 3-кратное оптическое увеличение, общее 12-кратное увеличение и плавные переходы между камерами во время записи.

В основу конструкции Zenfone 8 положен принцип управления одной рукой. Новый режим One-Hand предоставляет пользователю возможность полноценно управлять смартфоном одним большим пальцем. Устройство имеет защиту от влаги и пыли, соответствующую требованиям стандарта IP68.

Дизайн модели Zenfone 8 Flip был обновлен по сравнению с прошлым поколением смартфона с поворотной камерой, чтобы улучшить удобство держания в руке и сохранить при этом емкий аккумулятор.

Новый интерфейс ZenUI 8 сочетает в себе плавность, скорость и легкость в использовании. Режим One-Hand позволяет без лишних усилий управлять смартфоном одной рукой, а режим Dark автоматически переводит программы в темную цветовую схему, чтобы уменьшить напряжение для глаз и улучшить комфорт. Режим System предлагает несколько профилей, позволяющих отдать приоритет производительности или экономии энергии аккумулятора. Смарт-кнопка на боковой панели смартфонов предоставляет доступ к часто выполняемым операциям. Для настройки звучания предназначена функция Audio Wizard, предлагающая выбор одного из вариантов работы аудиосистемы, каждый из которых оптимален для определенного типа программ (музыка, фильмы, игры и т.д.).

Начало продаж смартфонов серии Zenfone 8 в Украине ожидается в конце мая. Во время предзаказа, действующего по 26 мая, модель Zenfone 8 со Snapdragon 888, ОЗУ 8 ГБ и накопителем на 128 ГБ можно приобрести по специальной цене 19999 грн (обычная цена — 23999 грн). Партнерами акции предзаказа являются компании «КТС», «МОЙО», «Розетка», «Фокстрот» и «Цитрус».

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