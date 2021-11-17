Kioxia представила новую серию SSD с PCIe 4.0

17 ноября 2021 г., 13:15

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Компания Kioxia Europe объявила о расширении линейки твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0 новыми устройствами серии BG5.



Как отмечается, эти SSD разработаны для обеспечения оптимального соотношения производительности, стоимости и мощности, поддерживают до 64 ГТ/с (используется PCIe Gen4 c четырьмя линиями) и построены на базе памяти 3D BiCS FLASH пятого поколения от Kioxia.



SSD серии BG5 могут работать в режиме клиентского накопителя с поддержкой виртуального присвоения множества LUN (VML) и обеспечивают высокую производительность флэш-памяти, сохраняя при этом доступную цену, что делает их оптимальным решением для использования в широком спектре корпоративных и персональных ноутбуков и настольных ПК.



Kioxia BG5 имеют скорость последовательного чтения до 3500 МБ/с и скорость последовательной записи 2900 МБ/с. Плюс к этому до 500 000 IOPS (операций ввода-вывода в секунду) при произвольном чтении и до 450 000 IOPS при произвольной записи



Поддержка новейших стандартов TCG Pyrite и Opal, а также функции сквозной защиты данных, должны обеспечить безопасность данных как частных, так и корпоративных систем.



Подчеркивается, что устройства Kioxia BG5 также поддерживают технологию Host Memory Buffer (HMB) и представляют собой высоко оптимизированные твердотельные накопители без памяти DRAM. SSD Kioxia BG5 выполнены в компактном одностороннем форм-факторе M.2 2230 и имеют улучшенные тепловые характеристики, что делает их отличным выбором для тех, кто всегда в движении или работает из дома. Также доступны версии в одностороннем форм-факторе M.2 2280.



Накопители Kioxia BG5 предлагаются в трех вариантах: с емкостью 256, 512 и 1024 ГБ. В настоящее время компания отправляет образцы накопителей ключевым отраслевым партнерам и заказчикам.

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