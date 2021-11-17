Европейский рынок смартфонов ушел в минус

17 ноября 2021 г., 12:35

Согласно подсчетам Counterpoint Research, в третьем квартале 2021 г. объем поставленных на европейский рынок смартфонов снизился в квартальном и годовом сравнениях на 4% и 1% соответственно.

Хотя локальный рынок почти восстановился после пандемии COVID-19, свое негативное влияние начал оказывать глобальный дефицит отдельных полупроводниковых компонентов.

Xiaomi, Apple и OPPO сумели заметно нарастил поставки по измерителю «YoY». В частности, Xiaomi стабильно росла по всей Европе, OPPO — преимущественно в Западной Европе, в том числе благодаря недавнему объединению с OnePlus. Выход iPhone 13 с существенно подстегнули продажи Apple. Samsung сохранила первую строку рейтинга, в значительной степени оправившись от проблем, связанных с временным закрытием собственных заводов во Вьетнаме из-за пандемии. Результат лидера мог быть гораздо хуже, однако один из флагманов Samsung — Galaxy S Flip 3 — был очень тепло встречен потребителями, особенно в Западной Европе.

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