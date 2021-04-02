Huawei Wi-Fi Mesh обеспечивает бесшовное покрытие до 300 кв. м

2 апреля 2021 г., 16:25

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Подразделение Huawei Consumer Business Group в Украине представило новую систему Huawei WiFi Mesh. Это трехдиапазонная mesh-система для обеспечения Wi-Fi-покрытия со скоростью до 2200 Мбит/с. Среди особенностей решения — поддержка технологии Huawei Share и подключение терминала без необходимости ввода пароля с помощью NFC. Для этого нужно просто приложить смартфон к метке на крышке устройства.

Каждый роутер системы Huawei WiFi Mesh поддерживает три диапазона: 2,4 ГГц, 5 ГГц (низкая частота) и 5 ГГц (высокая частота), обеспечивая скорость до 2200 Мбит/с. Таким образом, один из диапазонов 5 ГГц может использоваться для создания сети задействованных роутеров с постоянным Wi-Fi-покрытием во всем доме. Кроме того, Huawei WiFi Mesh анализирует качество связи в режиме реального времени. В случае необходимости два отдельных диапазона 5 ГГц могут использоваться для соответствующего подключения к двум роутерам и создания сети. Сеть может автоматически переключаться на частоту 2,4 ГГц на большом расстоянии для быстрого и надежного Wi-Fi-соединения.

Также каждый роутер Huawei WiFi Mesh оснащен шестью независимыми усилителями мощности для улучшения качества передачи. Кроме того, благодаря улучшению качества Wi-Fi и коду исправления ошибок LDPC улучшается эффективность защиты роутера от препятствий. Заявлено, что три роутера Huawei WiFi Mesh способны обеспечить бесперебойное Wi-Fi-соединение на территории более 300 квадратных метров. При этом каждый из них покрывает площадь до 120 квадратных метров. Технология бесшовного роуминга и управления диапазоном частот призвана обеспечить оптимальное Wi-Fi-соединение при любых условиях, а также автоматическое подключение к наиболее эффективным диапазонам частот Wi-Fi и точкам доступа во время перемещения.

Новинка базируется на четырехъядерном процессоре Gigahome 1,4 ГГц с производительностью 12 880 DMIPS и оснащается 256 МБ оперативной памяти.

Сертифицированная ЕС на соответствие общему регламенту о защите данных, встроенная в Huawei WiFi Mesh технология Huawei HomeSec предотвращает несанкционированный доступ, автоматически распознавая попытки взлома и блокируя доступ к сети.

Mesh-системой можно управлять через приложение Huawei AI Life. В нем есть возможность изменить режим Wi-Fi, установить ограничение скорости, позволить гостевые подключения, установить временные лимиты, приостановить подключения к устройству детей и многое другое.

В Украине Huawei WiFi Mesh появится 9 апреля в виде комплектов с двумя блоками и с тремя. Их рекомендованная цена — 5999 грн и 8 99 грн, соответственно. С 9 по 30 апреля будет действовать специальное предложение: при покупке любой из конфигураций mesh-системы — весы Huawei Scale 3 в подарок.

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