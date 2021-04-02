IBA Group внедрила свою RPA-платформу в Украинской энергетической бирже

2 апреля 2021 г., 17:15

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В новом году в странах СНГ будет активно развиваться тренд, связанный с внедрением RPA-платформ нового типа — для них характерно отсутствие постоянной оплаты за лицензию. IBA Group разработала собственную платформу такого типа под названием EasyRPA, успешно внедрив ее для нескольких компаний.



По данным Grand View Research, Inc. ожидается, что к 2025 году расходы на RPA вырастут до 3,11 млрд долларов. Рост, в том числе, обусловлен влиянием COVID-19 — компании пересматривают подходы к организации работы сотрудников в офисе. Бизнес стремится автоматизировать рутинные процессы, которые требуют человеческого внимания. При этом компании взвешенно подходят к расходованию средств на автоматизацию.



По оценкам RPA-экспертов IBA Group, внедрение RPA-платформ без лицензий экономит около 30% бюджета на RPA крупным компаниям и 50% и более — небольшим. При использовании классических полнофункциональных RPA-платформ заказчик оплачивает работы по внедрению RPA-ботов и ежегодную лицензию за платформу. Использование RPA-платформы нового типа предполагает, что клиент платит только за создание и внедрение RPA-ботов и не оплачивает лицензию.



EasyRPA — это платформа, которая поставляется клиенту on-premise без платы за лицензии. Клиент оплачивает только автоматизацию процессов при помощи RPA-ботов и получает готовый процесс под ключ.



Одно из первых внедрений RPA без оплаты за лицензию успешно состоялось в Украине. IBA Group разработала RPA-ботов для Украинской энергетической биржи на собственной полнофункциональной платформе EasyRPA. Робот освободил специалистов от выполнения однообразной рутинной работы и минимизировал человеческий фактор при управлении торгами. Также существенно повысилось оперативность торгов — задержка при открытии и закрытии торгов составляет всего 1–2 секунды.



«Мы выбирали подрядчика по нескольким критериям, среди которых ключевыми были условия лицензирования и стоимость поддержки внедренных роботов. Отсутствие платы за лицензию помогло нам быстро начать автоматизацию процесса клиринговых сессий на краткосрочном рынке природного газа, сняв нагрузку с сотрудников и нивелировав человеческий фактор. Следующими шагами станет автоматизация процессов для других наших торговых систем и процессов биржи», — рассказал генеральный директор Украинской энергетической биржи Александр Коваленко.



«Мы предлагаем клиентам современную полнофункциональную RPA-платформу для автоматизации рутинных процессов и работы с документами при помощи встроенных модулей OCR и Artificial Intelligence. При этом мы отказались от концепции визуальных редакторов, которая больше подходит для автоматизации простых процессов. Клиент оплачивает только работу за внедрение и поддержку RPA-ботов», — рассказал Вячеслав Микитюк, Head of RPA COE в IBA Group.

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