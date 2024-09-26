Технологічний директор OpenAI Міра Мураті йде з компанії

26 сентября 2024 г., 11:45

0

Tweet

Як пише Reuters, головний технічний директор OpenAI Міра Мураті (Mira Murati) покине стартап, про що вона повідомила в своєму пості на платформі X.

Мураті працювала в ChatGPT протягом 6 з половиною років і недовго виконувала обов'язки генерального директора в листопаді, коли рада директорів тимчасово відсторонила, а потім відновила на посаді співзасновника Сема Альтмана (Sam Altman).

«Після довгих роздумів я прийняла важке рішення покинути OpenAI, - написала вона в записці для компанії, яку також опублікувала у Twitter. - Ніколи не буває ідеального часу для того, щоб піти з місця, яке тобі дороге, але цей момент здається правильним”.

Мураті є останнім керівником високого рівня, який залишив стартап. Співзасновник OpenAI Ілля Суцкевер (Ilya Sutskever) і колишній керівник відділу безпеки Ян Лейке (Jan Leike) оголосили про свій крок у травні. Минулого місяця співзасновник Джон Шульман (John Schulman) заявив, що йде в конкуруючу компанію Anthropic.

Мураті також написала, що «хоче створити час і простір для власних досліджень. Наразі я зосереджена на тому, щоб зробити все, що в моїх силах, для забезпечення плавного переходу, зберігаючи імпульс, який ми набрали».

Незабаром після того, як Мураті оголосила про своє рішення, агентство Reuters повідомило, що OpenAI планує реструктуризацію в комерційну компанію, яка більше не буде підзвітна некомерційній раді директорів.

Хоча OpenAI перебуває в режимі гіперзростання з кінця 2022 року, коли вона запустила ChatGPT, вона одночасно пронизана суперечками і звільненнями високопоставлених співробітників, причому деякі нинішні і колишні співробітники стурбовані тим, що компанія зростає занадто швидко, щоб працювати безпечно.

Новина про Мураті з'явилася після того, як повідомлялося про раунд фінансування на суму 6,5 мільярдів доларів, який оцінив компанію в 150 мільярдів доларів, але за умови, що компанія змінить свою корпоративну структуру. Раунд фінансування ще не завершився, і компанія знаходиться в процесі його завершення.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0

Tweet