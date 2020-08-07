Google расширяет мобильную функциональность G Suite

7 августа 2020 г., 9:35

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Во вчерашнем блоге, анонсировавшем ряд нововведений в офисном пакете G Suite, Рани НГ (Rany Ng), директор по продуктовому менеджменту G Suite, отметила, что с нарастанием тенденции удалённой работы все больше людей используют в профессиональных целях мобильные приложения G Suite.

«Вот почему мы постоянно улучшаем мобильные возможности G Suite, помогая вам эффективно создавать, сотрудничать и общаться с вашей командой прямо с ладони вашей руки», — сказала Нг.

Анонсы включают дополнительные возможности просмотра слайдов в редакторе презентаций, Slides. Google ввела вертикальную прокрутку потока слайдов и увеличение масштаба раздвигание пальцев. Эти опции, ускоряющие просмотр и редактирование презентаций станут доступны на платформе Android в течение пары недель, а пользователям iOS придётся подождать несколько месяцев.

Текстовый редактор Docs получил функцию предпросмотра ссылок. Она детализирует динамическую информацию о содержимом каждой ссылки в документе, включая последние действия с файлами на Google Drive, названия и описания общедоступных ссылок. Окно предпросмотра всплывает, когда пользователь нажимает на ссылку, и предоставляет ему выбор: перейти по ссылке или продолжить работу над документом. Предпросмотр уже действует на iOS, а в ближайшие недели появится и в приложении для Android.

Docs, Slides и Sheets на Android теперь поддерживают «Тёмную тему», которая доберётся до G Suite на iOS с опозданием на несколько месяцев. С этим вариантом оформления экранного интерфейса глаза менее устают при работе с G Suite в условиях слабого освещения.

Функция Smart Compose, дебютировавшая в Gmail в прошлом году, теперь добралась и до G Suite. Пользователю предлагаются варианты автозавершения предложений, благодаря чему ему меньше приходится набирать на клавиатуре самому. В Docs этот функционал появится через несколько недель, одновременно на Android и iOS.

Пользователи Android уже могут оценить удобство увеличенного и более чистого интерфейса для просмотра и реагирования на комментарии. В этом месяце они также получат возможность редактировать, комментировать и совместно использовать файлы Microsoft Word средствами G Suite (функция Office Editing). Владельцы гаджетов Apple опробовать эти новшества смогут уже осенью.

Последнее из нововведений, о которых рассказала Нг, отображает в Gmail непрерывно обновляемую цепочку комментариев из Docs, Sheets и Slides, причём, отвечать на них можно, не покидая почтового приложения.

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