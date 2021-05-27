Google приступила к первым внедрениям Fuchsia OS

27 мая 2021 г., 14:05

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Операционная система Fuchsia, разрабатываемая Google с нуля, отныне официально работает на реальных устройствах. «Новые ОС выходят не каждый день, но сегодня именно такой день», – написал в твите технический глава проекта Fuchsia OS в Google, Петр Хосек (Petr Hosek).



Обновление начинает распространяться среди Nest Hub первого поколения, впервые выпущенного в 2018 году. В этом умном дисплее ОС Fuchsia, базирующаяся на микроядре Zircon, заменит ОС Cast OS на ядре Linux, которая использовалась ранее.



Учитывая, что интерфейс и возможности останутся без изменений, вполне вероятно, что владельцы Nest Hub даже не заметят, что перешли на Fuchsia OS. Это возможно, потому что программное обеспечение умного дисплея Google базируется на инструментальной среде Flutter, предназначенной для создания единообразных приложений для разных платформ, включая Fuchsia OS.



Обновление Nest Hub на основе Fuchsia OS сначала распространяется среди устройств, охваченных программой предварительного ознакомления (Preview Program), но в ближайшие несколько месяцев оно станет более общедоступным. Пока неясно, планирует ли Google переносить на Fuchsia другие устройства на базе ОС Cast.



Релиз, анонсированный 25 мая, знаменует собой самый крупный официальный шаг Google к тому, чтобы Fuchsia стала операционной системой, которую может использовать любой человек. Полевые испытания Fuchsia 1.0 на реальных устройствах показывают, что созданная с нуля альтернатива Linux от Google уже готова к использованию в умном доме в качестве замены Cast OS.



Тем не менее, умный дом – это лишь одно из многих направлений потенциального применения Fuchsia OS, которое, как намекнул в 2019 г. cтарший вице-президент Google Хироши Локхаймер (Hiroshi Lockheimer), может послужить стартовой точкой в продвижении разработанной Google операционной системы на десктопы, смартфоны и в IoT.

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