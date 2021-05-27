На рынке ПК EMEA ожидается пятый квартал двузначного роста

27 мая 2021 г., 13:15

IDC ожидает почти 100 млн традиционных компьютеров (настольные ПК, ноутбуки, рабочие станции), поставленных в страны EMEA на протяжении 2021 г. В случае подтверждения прогноза результат предыдущего года будет улучшен на 19,8%. По итогам текущего квартала аналитики говорят об отгрузке не менее 24,4 млн устройств, что позволит улучшить результат по измерителю «YoY» на 17,2%. Уже традиционно двигателем рынка остаются решения для удаленной работы, образования и домашних развлечений.

В Западной Европе корпоративный и потребительский сегменты вырастут на 12,5% и 33,7% соответственно. Рынок ПК в странах Центральной и Восточной Европе за период с апреля по июнь увеличится на 9,1%, до 4,2 млн ПК. В целом за год рост рынка достигнет 14,2%.

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