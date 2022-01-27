Google придумала как защитить приватность, не отказываясь от таргетинга рекламы

27 января 2022 г., 11:05

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Компания Google, предложенные которой ранее способы отказа от использования файлов cookies для отслеживания действий людей в интернете были широко раскритикованы, вчера выступила с новым планом.



Только в этом месяце за свои политики в отношении cookie поисковый гигант был оштрафован во Франции на 150 млн евро ( 169 млн долл.). Вместе с ним и другие технологические корпорации США испытывают растущее давление со стороны правозащитников и властей, требующих пересмотра политик сбора пользовательских данных.



Совсем отказаться от этих маленьких файлов, на которых основан высокоприбыльный бизнес онлайновой рекламы, Google, разумеется, не хочет. Система под названием Topics (Темы), к испытанием которой компания собирается приступить, должна защитить конфиденциальность личной информации, но при этом сохранить возможность таргетинга рекламы.



Достигнуть этого предполагается, сосредоточив всю обработку персональных данных и генерирование трёх общих областей интересов пользователей Chrome исключительно на клиентских машинах, вне досягаемости даже для самой Google.



Рекламодателям будет дозволено хранить у себя эти обобщённые «темы» не более трёх недель, причём пользователи Chrome будут иметь возможность вообще запретить предоставлять им эту информацию.



Предыдущая идея Google, носила название Federated Learning of Cohorts или FLoC. Она была расценена игроками рекламной и медиа-индустрии как попытка Google отрезать их от «кормушки», сосредоточив накопленные пользовательские данные только у себя.



«Topics были созданы как переосмысление опыта наших предыдущих испытаний FLoC и с учётом обширных отзывов сообщества, они замещают наше предложение FLoC», – сказал высокопоставленный служащий Google Винай Гоэл (Vinay Goel).

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