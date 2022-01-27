В 2026 г. выход в Интернет будет у 70% населения Земли

27 января 2022 г., 11:45

Как прогнозируют аналитики Omdia, по итогам 2026 г. доля жителей Земли, имеющих доступ в Интернет, увеличится до 70%. Для сравнения, в 2021 г. это значение колебалось у отметки 58%.



Из 70% населения планеты, по меньшей мере 30% будут выходить в Интернет через мобильные устройства, а 40% будут иметь фиксированное широкополосное подключение.



Так, в Латинской Америке 44% населения будут иметь доступ к фиксированным широкополосным услугам в 2026 г., при этом лишь 5,3% будут обеспечены скоростью 500 Mbps, а 1% будут доступны скорости свыше 1 Gbps. В Северной Америке через пять лет 77% жителей будут иметь фиксированный широкополосный доступ, а обозначенные выше скорости передачи данных будут у 26% и 11% пользователей соответственно. С другой стороны находится африканский континент, где фиксированный broadnabd-доступ будет лишь у 9% населения, а 84% из них будут ограничены скоростью менее 30 Mbps.

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