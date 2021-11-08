EXPO 2020 в Дубае. Технологии, которые трансформируют будущее

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ЕХРО в Дубае должна была открыться еще в октябре 2020 года. Увы, пандемия сместила старт на целый год. Это первая всемирная выставка, проходящая на Ближнем Востоке, и продлится она до 31 марта 2022 года.

В пустыне на участке площадью свыше четырех квадратных километров, построили более 200 павильонов, где страны-участницы и партнеры ЕХРО демонстрируют уникальность своих культур и национальную идентификацию, свой экономический и научно-технический потенциал. Впервые и Украина построила собственную площадку, которая начала работу с “Энергетической недели – ведь мир на пути энергетической трансформации”. ДТЭК присоединился к украинской делегации на EХРО 2020.

Стоит отметить, выставочный центр ЕХРО создан с использованием передовых технологий в архитектуре. Например, в его центральной части возведен купол “Аль Васл”. Это самое большое в мире купольное сооружение без опор. Кроме того, здание оборудовано проекционной поверхностью с обзором на 360 градусов.

Чем еще в технологическом плане поражает ЕХРО 2020 в Дубае?

Цифровой EXPO-город и индустриальный интернет вещей

В первую очередь - это построенная IIoT инфраструктура на территории выставочного центра. Благодаря индустриальному интернету вещей ЕХРО в Дубай уже вошла в историю как самая цифровая всемирная выставка за 167-летнюю историю мероприятия.

Решение MindSphere Smart City предназначено для цифровой оптимизации EХРО 2020, повышения качества обслуживания посетителей и сокращения потребления энергии и воды в течение шестимесячного мероприятия. Специально для Дубай его разработала компания Siemens. Кстати, с этой компанией в ДТЭК многолетняя история сотрудничества с 2007 года.

Первоначально решение MindSphere Smart City работало в двух направлениях - мониторинг окружающей среды и ирригация – для полноценного полива деревьев и при этом оптимального использования воды и энергии. Сейчас к цифровой инфраструктуре подключено свыше 200 тысяч датчиков. Более 130 зданий на территории площадью 4,38 кв. км соединены между собой через интернет вещей. Сотни тысяч датчиков связываются с центральной IoT-платформой через подсистемы.

Организаторы выставки отмечают, что реаизованные здесь проекты могут стать образцом для умных городов по всему миру.

Более 150 роботов на территории выставки

Потенциал робототехники на выставке демонстрируют полторы сотни роботов, которые взаимодействуют с гостями ЕХРО. Машины доставляют для людей еду и напитки, подсказывают и консультируют посетителей относительно направления к тому или иному павильону, фотографируют и даже являются полноценными участниками специальных событий.

Роботы оснащены мультисенсорными экранами и работают с поддержкой 5G.

Один из них - Опти - официально назван талисманом ЕХРО 2020 и “хранителем” павильона Opportunity, одного из трех ключевых стримов всемирной выставки, которые также включают мобильность (Mobility) и устойчивость (Sustainability).

Сверхскоростное будущее мобильности

Посетители EХРО имеют возможность опробовать капсулу Hyperloop. В будущем с ее помощью пассажиры смогут добираться из Дубая в Абу-Даби (около 140 км) всего за 12 минут. Анонсируется, что этот проект будет реализован в 2030 году. Футуристический транспорт на выставке представила компания Virgin Hyperloop.

Помимо пассажирского отсека, в павильоне DP World's Flow представлен и 10-метровый грузовой контейнер. Обе капсулы могут путешествовать со скоростью 1080-1200 км/ч, используя экологически чистую электрическую силовую установку и электромагнитную левитацию. По данным агентства Wam, Hyperloop сможет перевозить примерно 3400 человек в час, а это 128 тысяч человек в день, или 24 миллиона человек в год.

Умное зеркало для зеленого будущего

На ЕХРО в павильоне Dubai Islamic Bank представлено решение “Умное зеркало” - смарт-устройство прямоугольной формы в рост человека. К нему можно подойти и за секунды узнать все свои персональные банковские данные: какие счета и на каких условиях открыты, какие имеются кредиты, сколько карточек и какого типа, и другое. Клиент распознается с помощью биометрической технологии - по лицу или отпечатку пальца.

Планы и того грандиозней. По мнению хозяев павильона, к 2050 году клиенты будут доверять банкам не только свои финансовые данные. Например, “умное зеркало” будет оценивать состояние здоровья, спортивную форму, отношение к окружающей среде, и поощрять клиентов банка за здоровый образ жизни или заботу о природе специальными баллами, предложениями и бонусами.

По задумке разработчиков такое интеллектуальное зеркало будет находиться в нашем будущем доме и подключаться к умной бытовой технике, а также к носимым приложениям для фитнеса и здоровья, чтобы консультировать, отслеживать и вознаграждать за хорошее экологическое поведение. Положительные экологические действия, такие как правильная переработка отходов, отказ от бумаги, сбережение энергии и воды, а также забота о собствененном здоровье, например, правильное питание и регулярные тренировки, будут отслеживаться и вознаграждаться баллами от банка.

Технологии Power-to-X

Стоит отметить, что тренд декарбонизации проходит сквозной нитью через почти все выставочные павильоны стран на ЕХРО 2020. Начиная от энергоэффективных решений для большого бизнеса, заканчивая разработками для отдельных пользователей. В этом контексте обращает внимание решение Wärtsilä в павильоне Финляндии, демонстрирующее технологию Power-to-X.

Power-to-X - одна из самых интересных энергетических технологий последних лет и быстрорастущая рыночная возможность в условиях глобального энергетического перехода. В Power-to-X топливо синтезируется из углекислого газа (CO2), улавливаемого из воздуха, и так называемого “зеленого водорода”. Как отмечают в Wärtsilä, в ближайшем будущем эта технология должна помочь заменить ископаемое топливо во многих областях, например, в энергетике или транспортном секторе.

На этом топливе в павильоне Финляндии работала кофемашина и посетители знакомиться с технологией могли под чашку свежесваренного на СО2 кофе. Принцип таков - как только устройство улавливает CO2 из воздуха, оно объединяет его с молекулами водорода, извлеченными из воды посредством электролиза. Затем запускается процесс биометанирования, в результате которого производится синтетическое топливо – на нем и работает кофеварка.

Вертикальная ферма, производящая энергию, воду и продукты питания

Достаточно много павильонов на ЕХРО знакомят с решениями для городского садоводства и вертикальных ферм. Например, urban gardening можно встретить на площадках Эстонии, Сингапура, Финляндии.

Нидерланды в этом контексте пошли еще дальше. В павильоне страны демонстрируется технология Rainmaker. Она способна извлекать из воздуха воду, даже в условиях пустыни. По словам создателей павильона, ежедневно Rainmaker извлекает из воздуха 800 литров воды. Процесс основан на возобновляемой энергии, получаемой с помощью легких, органических прозрачных солнечных батарей, установленных на крыше. В то же время солнечный свет, проходящий через панели, помогает растениям в фотосинтезе.

Здесь отказались от типичного бетонного здания в пользу биотопа. В центре павильона находится 19-метровый гигантский зеленый конус, покрытый примерно 3500 съедобными растениями (такими как базилик и салат), высаженными круговыми кольцами вокруг конуса. Внутри сооружения - грибной питомник.

Как отметил директор павильона Мишель Раапхорст, данное решение и технология Rainmaker могут решить проблему нехватки воды, особенно в засушливом и сухом климате, но не только. “Это умная система, в которой не надо тратить литры воды на орошение. Она способна сама себя обслуживать. Павильон демонстрирует новый образ мышления о том, как объединить воду, энергию и пищу. Такой подход помогает найти решения для будущих проблем, связанных с ростом населения и дефицитом природных ресурсов”.

Добавлю, чтобы свести к минимуму углеродный след павильона, многие из используемых материалов являются местными, многоразовыми и биоразлагаемыми. Например, шторы сделаны из кукурузного крахмала, а пол создан с использованием грибного мицелия.

Квантовые компьютеры

Будущее определенно за квантовыми компьютерами, способными за секунды решать те задачи, с которыми не способны справиться даже самые мощные современные суперкомпьютеры. Работу над подобными системами ведут такие гиганты ІТ-индустрии, как IBM, Microsoft, Google и Intel.

В павильоне “Банковское дело будущего” на EXPO посетителям демонстрируют растущий потенциал квантовых вычислений (QC) в сфере банкинга. “Угрозы кибербезопасности в геометрической прогрессии увеличили риски финансовых преступлений и мошенничества. С появлением 5G и подключенных устройств, и по мере увеличения количества клиентских транзакций возрастет и проблема управления данными и получения действенной информации в реальном времени. Здесь и открываются возможности для QC”, - отмечают организаторы.

Стоит напомнить, что квантовые компьютеры работают принципиально иначе, чем классические - вместо двоичного кода для решения любых алгоритмических задач они используют квантовые биты. Эти кубиты могут существовать одновременно в нескольких состояниях, поэтому позволяют проводить вычисления практически моментально.

Разработка квантовых компьютеров обещает прорыв в ряде областей — химии, биологии, транспорте и медицины. Квантовый компьютер способен обрабатывать огромные объемы финансовых, фармацевтических или климатологических данных, чтобы найти оптимальные решения проблем в этих отраслях. Пожалуй, одним из самых ярких примеров использования возможностей квантовых компьютеров является совместный проект компаний IBM и Daimler. Компании объединили усилия для разработки нового поколения аккумуляторов для электрокаров.

Подводя итог, можно сказать, что EХРО 2020 - своеобразные ворота в эпоху четвертой промышленной революции, которая обещает дальнейшую автоматизацию услуг и интеллектуальной деятельности. Если первая, вторая и третья промышленные революции радикально изменили возможности людей, то четвертая совершенно уникальна - она ​​в значительной степени обусловлена ​​четырьмя конкретными технологическими разработками: высокоскоростным мобильным интернетом, искусственным интеллектом и автоматизацией, использованием аналитики больших данных и облачными технологиями. Одновременно происходят прорывы в разных областях - от секвенирования генов до нанотехнологий, от возобновляемых источников энергии до квантовых вычислений.

Проекты, представленные на ЕХРО наглядно демонстрируют, как действует цифровая трансформация, как комбинированное использование технологий в различных сферах стирает границы между физическим и цифровым миром.

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