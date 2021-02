Главная » Статьи Будущее работы уже не то, что предполагалось раньше Автор – Леонид Бараш , 13 февраля 0

Tweet Пандемия коронавируса изменила рынки, планы бизнеса и привычные алгоритмы работы. Компании переосмысливают безопасное и эффективное выполнение работы и меняют конфигурацию рабочих мест. По мере того как бизнес переходит к гибридным моделям рабочих мест, технологии, использующие ИИ, датчики окружающей среды и глубокая аналитика имеют решающее значение для расширения возможностей сотрудников, обеспечения безопасности, связи и продуктивности в любом месте. Для обсуждения темы, связанной с организацией удаленной работы, компания Cisco организовала панельную дискуссию, на которую пригласила ряд экспертов. По словам модератора дискуссии, технологического инвестора Спенсера Келли (Spencer Kelly), эта виртуальная встреча организована для того, чтобы обсудить, на что будет похожа работа в будущем. После многих лет, в течение которых говорили, что работа из дома невозможна, оказалось, что это не так. Однако после первых восторгов, что не нужно ездить на работу и страдать от болтовни коллег, начались чувствоваться недостатки отсутствия взаимодействия с коллегами и друзьями. Но появились и новые способы преодоления этого. Именно о них и будет говориться на данной панельной дискуссии. Для того, чтобы обсудить, что нас ждет впереди, какие есть возможности и чего следует опасаться, были приглашены авторитетные эксперты. Перед обсуждением каждого из участников попросили назвать нечто одно, что они потеряли в работе с 2019 г., и что в результате приобрели.

Как отметил Джиту Пател (Jeetu Patel), старший вице-президент и генеральный менеджер направления «Безопасность и приложения», Cisco, обычно он был намного более активным и подвижным, потому что должен был переходить из одного конференц-зала в другой в течение дня, подниматься и сходить по лестницам. Так что в 2020 г. он стал малоподвижен, потому что из его спальни в рабочий кабинет путь очень короткий. У доктора Анны-Марии Имафидон (Anne-Marie Imafidon), спикера, автора и самой влиятельной женщины Великобритании в сфере ИТ в 2020 году, было почти все наоборот. Годом ранее она участвовала в запуске более 50 событий каждый год по всей стране. Поэтому должна была путешествовать и могла тратить время с пользой, думая об инновациях и о будущем. Это определенно то, что она потеряла. В прошлом же году, она наслаждалась тем фактом, что ей нужно только 15 секунд, чтобы добраться до работы. Огорчением для Жиля Бабине (Gilles Babinet), предпринимателя и чемпиона по цифровым технологиям от Франции в Европейской комиссии, было то, что он потерял возможность ездить на мотоцикле. У него было много рабочих встреч, на которые он добирался «с ветерком», и большинство из них теперь проходит в форме видеоконференций. Работа Селин Флорес Уиллерс (Celine Flores Willers), основателя и генерального директора The People Branding Company, заключалась в том, чтобы встречаться со стартапами и знакомиться с их инновационными продуктами и сервисами. Она ездила со своей съемочной командой, чтобы пообщаться с этими компаниями и их сотрудниками. В действительности, посмотреть на прототипы, посмотреть, что происходит, и поделиться с другими своими впечатлениями. Сейчас также можно все это делать дистанционно, но это заметно отличается от живого общения. Модератор предложил начать с того, чтобы определиться, где мы находимся сегодня. Все должны адаптироваться к сложившейся ситуации. Хотя технологии хорошо всех поддерживают, но по мере того, как проходят месяцы, он начал чувствовать, что способ работы, к которому мы должны были перейти так внезапно, не был идеальным. Однако как этот переход произошел, и где мы сейчас находимся? Он попросил Джиту начать обсуждение этого вопроса. Если думать о переходе, ответил тот, то когда начался ковид-кризис, нужно было убедиться, что компании смогут выжить, быть уверенными, что бизнесы работают. И мы увидели, что это действительно возможно. Фактически, мы беспокоились о том, не произойдет ли крах на рынке, и люди не смогут продолжать свой бизнес. Но что мы видим теперь, так это несколько связанных спонтанных вещей, которые мы теряем. Когда вы находитесь в кофейне или беседуете с кем-либо в коридоре, и это теряете, то приходящие взамен спланированные встречи создают некоторую усталость. Другая вещь, которую мы теряем, это люди, которые работают больше времени, которые являются «чокнутыми», и обычно любят чрезмерно часто встречаться. Ранее Селин упомянула о границах. Как она определяет эти границы, и думает ли, что работодатели должны больше понимать о способах, которыми нанятые ими люди сейчас работают, спросил ведущий. Определенно «да», ответила Селин. Если взять, к примеру, одну из лидирующих консалтинговых компаний McKinsey и, скажем, младшего консультанта, то он берет все на свои плечи, потому что также получает выгоду. Он работает с известными офисами, он много путешествует, он получает необходимые коммуникации со всем антуражем. Но теперь все это теряется. Он отгорожен в своей комнате от всего остального мира, он только один. Кажется, что много людей начинают теперь думать, если все выгоды ушли, хорошая ли эта работа для меня? Будет много изменений, и это, в свою очередь, также повлияет на процесс найма. На замечание Анны-Марии Имафидон о путешествиях, ведущий ответил, что ему повезло с работой, на которой была суперстимуляция все время, и он задался вопросом, что произойдет, если все его путешествия прекратятся. Должны ли вы любить вашу работу, даже когда все материальные вещи перестанут вам предоставляться? Конечно «да», сказала Анна-Мария. Она думает, что нужно также поговорить о людях, которые не имеют возможность делать полностью какую-нибудь работу из дома. У ее работы есть элементы, которые ей нравятся. Так, был выбор рабочих часов, выбор способов выполнения работы. Ирония в том, что пандемия позволила делать многое, что раньше не считалось возможным. Но, по ее мнению, также было важным посмотреть и сказать, как сделать так, чтобы множество работников, особенно те, кто не являются белыми воротничками, могли бы получить выгоду в сложившейся ситуации. Однако рано или поздно режим самоизоляции закончится, и люди придут обратно в офис. Будет отличаться постковидная офисная культура от прежней? По мнению Жиля Бабине, в культуре офисной работы произойдет заметный сдвиг. В Кремниевой долине можно увидеть компании, в большинстве из которых есть некоторая сложившаяся годами культура работы и принципы управления, очень далекие от таковых в традиционных корпоративных структурах. Это больше обязательств. Другими словами, вам не нужно считать часы для определенной работы, требующей очень высокой квалификации. В действительности, это является предметом доверия, необходимости, чтобы топ-менеджеры доверяли людям. Эту точку зрения поддержала Анна-Мария Имафидон. Доверие и соучастие определенно необходимо для управления в этом новом формате работы. Нужно доверять своим сотрудникам, даже если эти вещи не записываются камерами наблюдения. Следующим был вопрос, каким образом будет формироваться будущее в офисах? Ведь кое-что может не подходить, скажем, методы работы для большой корпорации — это одно, а для малых предприятий — совершенно другое. Что работает для одних сотрудников, не будет работать для других. Исследование Cisco показало, что в будущем люди хотят выбирать, где, когда и как работать. Как организации будут работать, когда большинство из них построили свою инфраструктуру с учетом того, что все их сотрудники будут находиться в одном и том же месте? Как считает Жиль, первый важный момент состоит в том, чтобы быть уверенным, что у вас есть одна общая инфраструктура, что вы используете одинаковую облачную систему с такими же возможностями, что все стандартизировано и используются те же навыки, которые вы приобрели ранее. Лично для него очень большой проблемой работы с новыми видеоинструментами является креативность. Трудность в том, что нужна очень сильная связь с людьми, когда вы занимаетесь креативностью. Однако, по его мнению, есть один способ, чтобы быть уверенным в такой ситуации. Он заключается в обеспечении очень устойчивых и стандартизированных информационных систем в целом. Что же необходимо от организаций, чтобы сделать возможным такой смешанный сценарий работы? Организации должны больше ориентироваться на результат, а не на затраченное время на его достижение, полагает Анна-Мария. Есть своего рода вид присутствия. Тратятся часы на отслеживание, и множество организаций это используют с наступлением пандемии. Нужно больше концентрироваться на результатах. Конечно, есть временные рамки, есть предельные сроки. Но необходим фокус на том, что можно достигнуть в этот период времени и зафиксировать это. Кто-то не был онлайн в 8 часов утра или кто-то не был онлайн другое время. Организации определенно должны быть открыты для такой гибкости, но фокусироваться на результате, а не на времени. С этим на 100% согласилась Селен. Это действительно то, что она выбрала с самого начала, когда нашла свою компанию. Она спросила себя, o’key, как мы хотим работать? Так, мы начали работать удаленно уже в 2019 г. Селин присутствует в Мюнхене только одна, вся ее команда распределена по всей Германии. Таким образом, они не работают вместе в офисе, и это в определенных случаях представляет проблему. Однако она доверяет коллегам. Что она персонально нашла, так это то, что удаленное сотрудничество действительно работает очень хорошо. Она предложила Джиту рассказать о том, как они хотят организовать гибридное сотрудничество. Джиту привел некоторые конкретные примеры того, как виртуальный опыт может быть на порядок лучше, хотя предупредил, что это может звучать как некая гипербола. Прежде всего он отметил тот факт, что в виртуальных встречах можно всегда включить скрытые субтитры при транскрипцию встречи. Если чье-то восприятие на слух ослаблено по какой-то причине, этот собеседник может в действительности все еще участвовать в разговоре, потому что он может видеть, что происходит, из сопроводительных подписей. Пример второй, если взять ту же концепцию и продвинуть ее дальше, то теперь можно добавить перевод на другой язык. В виртуальной встрече могут участвовать люди, говорящие на любом языке друг с другом в режиме реального времени, и у вас будет уверенность, что они могут понимать друг друга. Это вещи, которые нельзя реализовать в физическом мире. Панельная дискуссия закончилась сессией вопросов и ответов, на которой обсуждались некоторые особенности технологий удаленной работы и виртуального присутствия. Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак 0

Tweet Напечатать Отправить другу Читайте также Как за последний год изменился спрос на печатающие устройства? • [18 февраля, 11:25] – Евгений Куликов

– Big Ideas for 2021. ИТ-индустрия • [16 февраля] – Леонид Бараш

– Добавленная ценность QNAP NAS. Программное обеспечение • [11 февраля] – КО

– Dell Let’s Bring It — о бизнесе и решениях • [4 февраля] – Тимур Ягофаров

– Эволюция оформления телестудий: от фанеры до виртуальной реальности • [4 февраля] – Владимир Грегуль