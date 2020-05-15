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Avast и Eset изучили бэкдоры для проведения целевых атак

15 мая 2020 г., 12:45
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Специалисты Avast совместно с коллегами, аналитиками вредоносного ПО из компании Eset проанализировали образцы, которые одна из APT-группировок использовала для слежки за телекоммуникационной и газовой компаниями, а также правительственным учреждением в Центральной Азии.

Хакеры использовали бэкдоры, чтобы получить долговременный доступ к корпоративным сетям. Основываясь на полученных данных, специалисты Avast предполагают, что эта группа из Китая и она также причастна к атакам в Монголии, России и Беларуси. Во-первых, в этот раз хакеры использовали троян Gh0st RAT, который ранее уже использовался китайскими APT-группами. Во-вторых, эксперты Avast нашли сходства в этом коде с тем, который они анализировали ранее и который был приписан китайской группировке.

Бэкдоры давали возможность хакерам управлять файлами жертв, удалять их, делать снимки экрана, вмешиваться в процессы и работу сервисов, а также выполнять консольные команды и удалять признаки своего присутствия. Кроме того, некоторые команды могли настраивать бэкдоры выполнять фильтрацию данных на командном сервере. Командный сервер мог также дать команду зараженным устройствам выступать в качестве прокси-сервера или прослушивать определенный порт на каждом сетевом интерфейсе. Еще хакеры использовали такие инструменты, как Gh0st RAT и Management Instrumentation, для бокового перемещения во взломанных сетях.

Avast и Eset выявили бэкдоры для проведения целевых атак


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