SSD Kingston DC1000B M.2 NVMe – профессиональный загрузчик

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Твердотельные накопители освоили широкий спектр специализаций, с одной из которых мы предлагаем познакомиться поближе. Дело в том, что производитель оптимизировал свое решение для выполнения функции загрузки в серверах.

SSD Kingston DC1000B M.2 NVMe объемом 480 ГБ (SEDC1000BM8/480G) доступен по рекомендованной розничной цене 4690 грн

Современные серверные платформы идут в ногу со временем, и если еще совсем недавно было довольно сложно найти устройство с возможностью установки SSD M.2, то сегодня они уже заняли на рынке свое место. Поэтому не удивительно, что такой ведущий производитель памяти, каковым является компания Kingston, выпустила специализированный твердотельный накопитель, предназначенный для установки в серверные платформы для выполнения операции загрузки операционной системы. Давайте изучим возможности SSD Kingston DC1000B M.2 NVMe.

Тестирование стабильности латентности в IOMeter

Но прежде, чем перейти к практическому исследованию заявленных характеристик этого решения, коротко познакомимся с ним. Модель DC1000B выполнена в соответствии со стандартом PCIe M.2 (2280) и оснащена интерфейсом PCIe Gen 3.0 x 4. В этом накопителе установлены чипы с 64-слойной памятью 3D TLC NAND. Примечательно, что хотя в наименовании этого SSD присутствует индекс B, что означает оптимизацию для функции загрузки, производитель также отмечает, что он может использоваться и как высокопроизводительный твердотельный накопитель M.2, оснащенный функцией встроенной защиты от потери питания (PLP). Мы учли это в своей программе испытаний и дополнили ее соответствующими тестами.



Тестирование стабильности производительности в IOMeter

Поскольку этот SSD преимущественно предназначен для первоначальной загрузки ОС, он выпускается в вариантах с относительно небольшой емкостью – 240 ГБ и 480 ГБ. Поскольку серия DC1000B ориентирована на работу в составе дата-центра, она была спроектирована с поддержкой повышенной износоустойчивости: об этом свидетельствует значение коэффициента перезаписи всего объема диска в день (DWPD) 0,5 на период 5 лет.

Кроме того, Kingston сообщает, что данный SSD призван обеспечивать стабильность производительности корпоративного класса и низкие задержки. Для модели объемом 480 ГБ заявлены показатели скорости до 3200 МБ/с для операций последовательного чтения и 565 МБ/с – при записи. Как видим, в этих SSD реализована оптимизация для операций чтения. Что же касается работы с блоками данных по 4 КБ, то этот накопитель должен выполнять до 205000 IOPS при чтении и до 20000 IOPS для записи. При этом среднее время задержки при чтении составляет 161 мкс, а при записи – 75 мкс. После короткого представления продукта пора перейти к его практическому исследованию.

Тестирование производительности в IOMeter в режиме «База данных»

Тестирование

Накопитель Kingston DC1000B был установлен в тестовый стенд на базе двухпроцессорного сервера Entry на CPU Intel Xeon Platinum 8160 с тактовой частотой 2,1 ГГц с ОЗУ DDR4-2666 объемом 128 ГБ. Для оценки параметров накопителей использовалось ПО IOMeter 2008, ATTO Disk Benchmark 4.00.0f2, fio-3.18, Windows Performance Monitor.

Так как изучаемый накопитель может быть использован не только для загрузки ОС, но и для регистрации данных приложений, таких как, например, журналы «1С» или подобных этому ПО пакетов, мы включили в программу тестирование с соответствующими нагрузками. Для этого с помощью IOMeter был выполнен тест «База данных». В нем активирован один виртуальный инициатор (Worker), который формировал запросы с глубиной очереди (QD) в диапазоне 1-256. Кроме того, значение размера блока задавалось в пределах от 4 до 64 КБ. Как видим, производительность SSD отвечает паспортным значениям. Следует иметь в виду, что используемый в нем интерфейс не имеет ограничений на число параллельных запросов, как это наблюдается в случае SATA на уровне 32. Но в реальных сценариях они обычно не встречаются.

Тестирование латентности в IOMeter в режиме «База данных»

Для серверных приложений важен также параметр латентности. Считается, что ее величина не должна превышать 10 мс, чтобы пользователь не ощутил дискомфорта. Для модели DC1000B латентность больше указанного порогового значения только при числе запросов 256, которое вряд ли встретится в реальной обстановке. Это позволяет утверждать, что данный SSD справится с OLTP-нагрузками.

Тестирование производительности при произвольных операциях чтения и записи выполнялось с помощью ПО IOMeter. В результате выяснилось, что полученный в тестировании показатель по чтению соответствует заявленному, а вот значение производительности по записи существенно превышает паспортное.

В программу испытаний вошли также тесты на базе пакета fio-3.18. Оказалось, что с его помощью были получены примерно одинаковые результаты. Интересно, что отключение кэш-памяти на устройстве не привело к изменению значений производительности.

Тестирование производительности в IOMeter в режиме случайного чтения и записи

Мы также изучили производительность модели DC1000B в режиме загрузки ОС, на который она изначально и была нацелена. Для этого был смоделирован режим, где присутствуют и короткие произвольные операции, и последовательные операции ввода вывода, так называемая, смешанная нагрузка. Причем операции чтения в хранилище ОС преобладают. Это моделирование выполнялось с применением IOMeter в режиме «База данных», где длина очереди (Q) задавалась равной 1 и 4. Оказалось, что этот параметр не оказывает заметного влияния на производительность.

Продолжил программу исследований тест на последовательное чтение и запись. Из приведенных диаграмм видно, что полученные значения соответствуют паспортным.

Тестирование производительности и латентности в IOMeter в режиме последовательного чтения и записи

Мы уже отмечали, что одним из важнейших параметров хранилища является латентность. Ее стабильность позволяет предсказать нагрузку по вводу/выводу, а также оптимизировать различные приложения с целью повышения эффективности работы. Для исследования этого показателя был выполнен тест на произвольную запись, с размером блока 4 КБ и переменной глубиной очереди (QD) в диапазоне 1-32. Причем, для каждого значения очереди было получено 300 выборок производительности. Эти данные сведены на диаграмме. Видим, что при QD=1 и QD=2 стабильность производительности устройства очень высока, хотя при повышении нагрузки стабильность немного изменяется, но «кучность» остается. Для сравнения приведена аналогичная диаграмма для потребительского SSD, где хорошо видно насколько нестабильной является производительность такого устройства.

Подведем итоги

Проведенные исследования показали, что SSD Kingston DC1000B M.2 NVMe отвечает паспортным характеристикам. Поскольку в современных серверных платформах встречается два посадочных места M.2, возможно использование этого накопителя не только в качестве загрузочного, но и в составе RAID-массива. Это устройство может также успешно применяться как высокоскоростной кэш преимущественно для операций чтения. Полезно также задействовать такой SSD для оптимизации конфигурации сервера за счет сохранения дополнительного посадочного места для диска на фронтальной панели.

Тестирование с помощью ПО fio-3.18

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