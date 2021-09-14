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Realme начала поставки своего первого ноутбука

14 сентября 2021 г., 15:55
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Realme начала поставки своего первого ноутбука

Realme сообщила о начале поставок новой категории устройств в своем ассортименте.

Как отмечается, первый ноутбук бренда Realme получил ультратонкий металлический корпус толщиной 14,9 мм.

Устройство оснащено 14-дюймовым дисплеем (соотношением сторон - 3:2) и с пиковой яркостью в 400 нит.

Ноутбук базируется на процессоре Intel Core 11-го поколения, имеет на борту до 16 ГБ двухканальной оперативной памяти LPDDR4x и твердотельный накопитель PCIe емкостью до 512 ГБ. Система также оснащена двухвентиляторной системой охлаждения Storm.

Realme начала поставки своего первого ноутбука

Доступен один порт thunderbolt 4/USB 4 (только в версии с процессором i5), 3,5-мм порт для наушников, по одному порту Type-A и Type C, также поддерживается Wi-Fi 6.

realme Book оснащен двумя динамиками Harman с эффектом стереозвука DTS HD и функцией шумоподавления Dual Mic Noise Cancellation.

Ноутбук получил трехуровневую клавиатуру с подсветкой и ходом клавиш 1,3 мм, а также кнопку питания 2 в 1 со встроенным сканером отпечатка пальца.

Также сообщается, что технология сверхбыстрой зарядки 65 Вт позволит быстро подзарядить аккумулятор, обеспечивающий до 11 часов автономной работы.

Цена на устройство будет стартовать от 660 долл.

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