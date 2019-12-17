Quartz DevKit от индийской Tata ускорит создание блокчейн-приложений на 40%

17 декабря 2019 г., 17:05

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Tata Consultancy Services (TCS) объявила о выходе интуитивного инструментария Quartz DevKit, позволяющего с минимальным кодированием быстро писать, компилировать и внедрять бизнес-приложения для любой популярной платформы блокчейн, включая Hyperledger Fabric, Ethereum и R3 Corda.

Используя готовые шаблоны DevKit для настройки платформы, администрирования и развертывания, аутентификации и шифрования и узлов, а также для управления идентификацией и пользователями, программисты могут писать смарт-контракты на 40% быстрее. Кроме того, встроенный в DevKit анализатор качества кода гарантирует, что при создании смарт-контрактов используются лучшие в своем классе практики программирования.

Помимо DevKit, пакет Quartz включает в себя Smart Solutions, набор «предназначенных для блокчейна» бизнес-решений для различных отраслей индустрии; Quartz Gateway для интеграции существующих решений с блокчейн-экосистемами; и Quartz Command Center, который позволяет администрировать и контролировать эти экосистемы.

Все вместе эти компоненты помогают организациям создавать сетевые экосистемы, обеспечивающие эффективную обработку транзакций в реальном времени и базирующуюся на едином источнике доверия — распределённом регистре блокчейн. Решения TCS Quartz могут сосуществовать с уже имеющимися системами, поддерживать несколько платформ блокчейн и упрощают интеграцию с участниками экосистемы.

«Мы получили весьма положительные отзывы от наших пилотных клиентов и рады предоставить DevKit для широкомасштабного использования», — сказал Рамгопал Вивекананд (Ramgopal Vivekanand), вице-президент TCS.

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