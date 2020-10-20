HP обновила серию ноутбуков ENVY

20 октября 2020 г., 16:34

Компания HP анонсировала расширение линейки ENVY, которые теперь включают новые модели на базе процессоров Intel Core 11 поколения c графикой Intel Iris Xe.



Как отмечается, ноутбук-трансформер HP ENVY x360 13 обладает адаптивным мобильным дизайном и отлично подойдет для воплощения любых творческих идей пользователей, работающих дома. Устройство поддерживает технологию HP MPP 2.0 Tilt Pen и автономность до 12,75 часов, а также функции конфиденциальности, такие как: «шторка» веб-камеры, сканер отпечатков пальцев, отключение микрофона и кнопка включения HP Sure View, встроенная в многофункциональную клавиатуру.



HP ENVY 13 с соотношением экрана к общей площади 88% обеспечивает до 13 часов автономной работы. Ноутбук поддерживает разрешение экрана до 4К UHD, интерфейс Thunderbolt 4 формата 5K, подключение Wi-Fi 6, что обеспечивает сверхбыструю передачу данных.

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