Fujitsu улучшила возможности произвольного доступа к ленточным хранилищам

5 марта 2020 г., 16:55

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На 12-м Форуме по технологиям данных и управлению информацией (DEIM 2020), который состоялся 2-4 марта 2020 г., Fujitsu Laboratories анонсировала разработку революционной технологии высокоскоростного доступа к информации, хранящейся на магнитной ленте.

Накопители на магнитной ленте идеально приспособлены для последовательных записи и считывания данных, но возможности произвольного доступа у них ограничены. Поэтому традиционно магнитная лента использовалась в основном для резервного копирования. Но в последние несколько лет благодаря высокой ёмкости и низкой стоимости, а также ускорению передачи данных и распространению файловой системы LTFS, ленточные хранилища находят всё большее применение в целях архивирования.

Fujitsu смогла расширить функциональность LTFS, разработав уникальную файловую систему, которая виртуально объединяет многие ленточные картриджи в один. В результате пользователи могут работать с данными, не думая о том, на каком физическом картридже те записаны.

В своей новой иерархической системе хранения для жестких дисков и магнитных лент Fujitsu использовала ПО Ceph с открытым исходным кодом для распределенного хранения. Дополнительное увеличение производительности достигается применением недавно разработанных технологий, таких как управление доступом с учётом текущего положения магнитной головки и консолидация небольших файлов в один крупный.

В ходе сравнительного тестирования, на считывание с магнитной ленты традиционным методом сотни случайно выбранных из 50 тысяч 100-мегабайтовых файлов потребовалось 5400 секунд. Новая технология позволила сократить время до 1300 секунд, то есть оказалась быстрее в 4,1 раза. Перенос с жёстких дисков 256 одномегабайтовых файлов на магнитную ленту был осуществлён за 1,3 секунды, в 1,9 раз обогнав традиционную методику.

В настоящее время Fujitsu Laboratories проводит проверочные испытания, предполагающие применение этой технологии в своих внутренних операциях, и планирует довести её до уровня коммерческого решения к концу 2022 финансового года.

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