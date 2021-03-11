ASUS представила флагманский смартфон ROG Phone 5

11 марта 2021 г., 11:33

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В рамках ASUS Republic of Gamers (ROG) анонсировано новое поколение игровых смартфонов ROG Phone, в которое входят модели ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate.

Как отмечается, устройства серии ROG Phone 5 созданы на базе флагманской мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 888 5G с поддержкой стандарта связи 5G и игровых функций Qualcomm Snapdragon Elite Gaming. Обновленная система охлаждения GameCool 5 с менеджером для настройки производительности в программном центре Armory Crate призваны обеспечивать максимальную производительность для любого игрового сценария. Впервые в новом процессоре реализована технология Qualcomm Game Quick Touch, позволяющая увеличить скорость отклика сенсора и снизить задержку до 20%. Заявлено увеличение производительности графического ядра на 35% и процессора на 25%.



В смартфонах серии ROG Phone 5 установлен AMOLED-дисплей Samsung с кадровой частотой 144 Гц и откликом в 1 мс, обладающий сертифицированной поддержкой стандарта HDR10+. Сенсорный слой дисплея обладает частотой опроса в 300 Гц и латентностью в 24,3 мс.

Используемый в новинке дисплей обеспечивает точность цветопередачи (Delta-E < 1). Он защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

В ROG Phone 5 установлена батарея емкостью 6000 мА·ч. Все устройства серии поставляются с адаптером питания HyperCharge мощностью 65 Вт, с помощью которого аккумулятор быстро заряжается.



Подчеркивается, что отражением философии дизайна серии ROG в новых устройствах является матричный дисплей ROG Vision, реализованный на задней панели ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate. На него можно вывести настраиваемую анимацию, сигнализирующую о разнообразных системных и внутриигровых событиях.



Обновленная система управления AirTrigger 5 дает игрокам четыре различных способа взаимодействия со смартфоном, обеспечивая широкие возможности для управления игрой.



Чтобы добиться максимальной стабильности, в ROG Phone 5 реализована система охлаждения GameCool 5 с оптимальной схемой расположения компонентов: элементы аккумулятора теперь находятся с двух сторон от процессора. Таким образом, выделяемое центральным процессором тепло будет отводиться одновременно к граням и углам корпуса, повышая КПД системы охлаждения. Равномерно распределять тепло по всему устройству, препятствуя его накоплению в середине, помогают модернизированная испарительная камера и графитовые вставки.



Полностью обновленный кулер AeroActive Cooler 5 максимально эффективно перемещает воздух в центральную зону телефона, где находится процессор, обеспечивая снижение его температуры до 10°C.

Заявлено, что ROG Phone 5 Ultimate является первым в мире смартфоном, в котором используется 18 ГБ оперативной памяти LPDDR5, значительно повышающей общую производительность платформы.



Чтобы увеличить время работы смартфона без подзарядки и срок службы батареи в 6000 мА·ч, в ROG Phone 5 используется ряд программных решений и методов энергосбережения, включая возможность ограничения уровня максимального заряда, стабильный процесс зарядки и улучшенная функция плановой зарядки. Имеются также механизмы пассивного энергосбережения для ограничения количества неактивных приложений и роста энергосбережения до 67%. Для достижения максимальной энергоэффективности происходит автоматическая оптимизация рабочих параметров. Быстрая зарядка обеспечивается прилагаемым адаптером HyperCharge мощностью 65 Вт.



Приечательно, что смартфон ROG Phone 5 Pro оснащен цветным дисплеем ROG Vision, а ROG Phone 5 Ultimate – монохромным. ROG Vision может отображать различную анимацию, информирующую пользователя о зарядке телефона, входящем вызове, включенном режиме X и многом другом. Наконец, владельцы этих смартфонов могут создавать собственную анимацию, чтобы сделать свое устройство еще более индивидуальным.

Серия ROG Phone 5 поддерживает 10 различных способов управления движением в игре. Например, в автосимуляторах можно управлять автомобилем, поворачивая смартфон, и притормозить, приблизив смартфон к себе.



ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate также оснащены скрытыми сенсорными датчиками на задней панели, которые обеспечивают функции L2/R2 контроллера игровой консоли. Они также работают вместе с ультразвуковыми датчиками, кнопками AeroActive Cooler 5 и элементами управления движением, обеспечивая полный контроль над игровым процессом.



Аудиосистема GameFX в серии ROG Phone 5 теперь включает пару симметрично расположенных динамиков (разработанных сорвместно с компанией Dirac) с семью магнитами для по-настоящему сбалансированных стереозвуковых эффектов. В устройстве также имеется разъем для наушников 3,5 мм и высококачественный ЦАП ESS для обработки звука без потерь качества. Приложение AudioWizard для настройки звучания в различных сценариях – играх, фильмах, при прослушивании музыки, – также было полностью переработано.

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