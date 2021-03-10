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Бизнес активнее всего использует IoT-решения от Vodafone Ukraine для отслеживания транспорта и техники

10 марта 2021 г., 11:15
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Бизнес активнее всего использует IoT-решения от Vodafone Ukraine для отслеживания транспорта и техники

В период с 2019 по 2020 гг. база IoT-клиентов Vodafone Ukraine выросла на 73%, а количество новых IoT-карт в прошлом году удвоилось относительно 2018 г. По итогам работы в минувшем году основными пользователями IoT-решений оператора стали такие сферы бизнеса, как: охранная деятельность – 25%, транспорт и логистика – 20%, торговля – 15%, сельское хозяйство – 12%, платежные терминалы – 9%, энергетика – 9% и т.д.

Большинство решений, которые пользуются спросом среди бизнес-клиентов, нацелены на отслеживание транспорта и техники с целью контроля его работы, мониторинга маршрута или места пребывания в случае угона. Из новых направлений – заказы органов государственной власти и коммунальных предприятий для реализации проектов в рамках концепции Smart City.

В январе 2020 г. Vodafone запустил в коммерческую эксплуатацию сеть для интернета вещей. Развертывание технологии NB-IоT осуществляется на базе сети LTE, что для пользователей и партнеров означает высокий стандарт безопасности – шифрование и аутентификацию на базе SIM-карты, недоступные в таких технологиях как, например, LoRaWAN.

В феврале прошлого года стартовал сервис для пакетного управления IoT SIM-картами – IoT Monitor. Решение реализовано на базе глобальной IoT-connectivity платформы Vodafone. Услуга доступна через единый глобальный web-интерфейс. С помощью детальной статистики можно проверить активность SIM-карты, использование дата-трафиком, детали последних интернет-сессий. Пользователь может самостоятельно построить бизнес логику событий и спланировать уведомления о различных событиях.

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