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Андрей Погорелый

CIO в новой среде. Часть четвертая

4 февраля 2022 г., 17:47
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В предыдущих постах в рамках этой публикации я рассказал о важности определения целей собственника, профилей рисков и угроз, а также compliance при построении системы управления IT.

Сегодня речь пойдет об утверждении дизайна системы управления IT и о том, какие типичные ошибки наблюдаются в этом вопросе.

В классике, CIO представляет как будет выглядеть система управления IT на совете директоров либо другом управляющем органе компании. В презентацию входит масса аспектов - объем системы управления IT, структура IT, инвестиции, критерии оценки и многое другое. Итак - все прошло хорошо, CIO получил одобрение на реализацию новой системы управления IT, однако не выполнил один очень важный пункт.

Этот пункт о том когда, кто и как будет решать конфликты приоритетов при построении системы управления IT с существующей операционной деятельностью.

Зачастую, именно эта ошибка приводит к существенным задержкам при построении системы управления IT, к дополнительным расходам, а случается и к провалу всего проекта.

Конечно же идеальных историй не бывает, однако опыт CIO, построивших систему управления IT в разных компаниях, точно позволит вам избежать многих ошибок.

Этим опытом делятся 12 CIO в программе развития IT директоров “CIO Open the Future”, которая начнется в мае 2022 года. Не пропустите!

 

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